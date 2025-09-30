비대면 중고차 거래-금융 통합 서비스 제공

KB캐피탈은 KB금융그룹의 여신전문금융 계열사로 자동차 금융을 비롯한 다양한 여신 상품과 맞춤형 금융 서비스를 제공하며 고객의 생활 전반에 걸친 금융 파트너 역할을 수행하고 있다. 특히 자동차 분야에 강점을 가지고 신차·중고차 금융, 리스·렌트, 개인 및 기업 고객을 위한 특화 금융 솔루션을 선보이고 있다.
이와 더불어 KB캐피탈은 국내 대표 중고차 플랫폼 ‘KB차차차’를 운영하며 고객이 신뢰할 수 있는 매물 정보와 차별화된 디지털 서비스를 제공하고 AI 기반 시세 조회, 비대면 금융 상품 연계 등을 통해 차량 거래와 관리 전 과정을 지원하며 KB캐피탈의 모빌리티 사업 역량을 대표하는 플랫폼으로 확고히 자리매김했다.
지난 7월 KB캐피탈은 금융위원회로부터 ‘KB차차차를 통한 비대면 중고차 거래·금융 통합 서비스’에 대해 혁신금융서비스 지정을 공식 승인받았다. 금번 지정된 혁신금융서비스는 KB차차차 플랫폼을 통해 중고차 매물 정보 제공, 전자매매계약 체결, 금융상담 및 약정, 안전결제 서비스를 비대면으로 통합 제공하는 일원화된 시스템이다. 이에 따라 KB캐피탈은 금융사의 강점을 활용해 금융상품 상담을 진행함과 동시에 KB캐피탈의 상품 외에도 여신금융협회의 리스·할부상품 비교 공시 사이트의 조회도 가능하도록 할 계획이다. 이를 통해 소비자는 다양한 조건의 금융상품을 한눈에 비교하는 등 선택권이 넓어질 전망이다.
KB차차차는 정회원 딜러들이 직접 엄선한 차량을 등록해 매물 리스트 최상단에 보여주는 ‘KB스타픽’ 서비스를 제공하고 있다. KB스타픽은 누구나 한눈에 차량 상태와 정보를 쉽게 파악할 수 있는 ‘한 줄 스펙’을 바탕으로 고객이 쉽고 빠르게 원하는 차량을 찾을 수 있다는 장점이 있다.
한편 KB캐피탈은 마이데이터 2.0 시행에 맞춰 KB차차차를 통해 제공되는 마이데이터 서비스 ‘차테크’의 기능을 한층 더 강화했다. 차테크 서비스는 고객의 보유 차량 정보와 금융자산 현황을 바탕으로 자동차 구매와 판매 계획, 대출 한도 조회 등 차량 관련 금융 지원을 원스톱으로 제공한다.
