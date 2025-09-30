전기차 구매부터 판매까지 관리… 맞춤형 프로그램 ‘EV 에브리케어’

[2025 KCSI 1위 기업] 일반승용차·RV승용차·경형승용차·전기자동차·프리미엄(럭셔리) 승용차 부문
현대자동차
현대자동차가 한국능률협회컨설팅이 주관하는 ‘2025년 한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 조사에서 일반승용차, RV승용차, 경형승용차, 전기자동차, 프리미엄(럭셔리) 승용차 등 5개 전 부문에서 1위로 선정됐다. 전 부문 1위를 달성할 수 있었던 이유는 모빌리티의 역할이 확장됨에 따라 단순 이동수단을 넘어 혁신적인 고객 경험을 제공하기 위해 지속 노력했기 때문이다. 아울러 고객을 모든 가치의 최우선에 두고 고객의 더 나은 일상을 위해 끊임없는 혁신으로 다양한 프로그램 및 서비스의 개발을 멈추지 않고 있는 점이 높은 평가를 받았다.
EV 에브리케어로 믿고 타는 전기차
현대자동차는 전기차와 함께하는 고객의 모든 순간을 케어하는 전기차 생애주기 맞춤형 통합 케어 프로그램 ‘2025 EV 에브리케어’를 새롭게 리뉴얼해 고객이 전기차를 안심하고 구매할 수 있도록 혜택과 보장을 강화했다.
전기차 구매 시 △80만 충전 크레딧 △홈 충전기+설치 공사비 △EV 전용 타이어(2본) 가운데 고객이 선택한 하나를 제공한다.
전기차 운행 시에는 연간 1회씩 총 10년간 차량 관리를 제공하는 ‘블루안심점검’과 전기차 화재로 발화 차주의 자동차보험 대물배상 한도액을 초과하는 타인의 피해 발생 시 최대 100억 원을 지원하는 ‘전기차 화재 안심 프로그램’, 전기차 출고 후 2년 내 전손 시 손실액뿐만 아니라 신차 등록비까지 지원받을 수 있는 ‘신차 교환 프로그램’, 개인·개인사업자 고객에게 외관 손상 보장 및 일반 부품 보증 연장 혜택을 제공하는 ‘EV 보증연장’을 제공해 안전한 전기차 운행을 지원한다.
판매 시에는 ‘잔존가치 보장 혜택’을 통해 EV 차량 출고 후 2∼3년 내 중고차로 매각한 뒤 다시 현대차를 새롭게 구입할 경우 기존 EV 구매 가격의 최대 55%를 잔존가치로 보장해 중고차 가격 하락에 대한 고객 부담을 한층 완화했다.
아울러 현대차는 포터 EV 전용 서비스 ‘EV비즈케어’도 새롭게 론칭해 포터 일렉트릭 고객에게 다양한 혜택을 제공한다.
포터 EV 구매 시 △50만 충전 크레딧 △7㎾ 홈충전기 △휴대용 완속 충전 케이블+20만 크레딧 중 하나를 선택할 수 있다.HMCP·CS 인증제로 정비 품질 보증
현대자동차는 고객에게 더 나은 정비 서비스를 제공하기 위해 △HMCP(현대 마스터 인증 프로그램)와 △CS 인증제 등 여러 프로그램을 운영하고 있다.
HMCP는 우수한 블루핸즈 엔지니어를 육성해 전문적이고 체계적인 수리 서비스를 제공하기 위한 프로그램이다. 총 5단계의 레벨(L1→ L2→ L3→ L3e→ L4)로 구성돼 교육 이수 후 엄격한 평가 기준을 충족한 인원만 상위 레벨로 승급할 수 있다.
L3는 자동차 기능장급에 해당하며 L3e는 전기차 정비 역량을 별도로 검증하는 자격으로 전동차에 대한 이해도와 기술력을 겸비해야 취득할 수 있다. L4는 명장이나 차량 기술사에 준하는 자격으로 장시간의 숙련을 거쳐 필기와 실기 평가를 통과해야 취득할 수 있다. 정비 역량뿐 아니라 넓은 식견과 리더십까지 갖춘 대표 기술인으로 인정받고 있다.
CS 인증제는 정비를 받은 고객 대상으로 만족도 조사를 상시 진행해 해당 결과를 기반으로 ‘CS 우수 블루핸즈’를 선정하며 전년도 평가 결과를 기준으로 매년 갱신하고 있다. 이와 같은 CS 우수 블루핸즈는 고객이 현대차 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
원격 기술 기반 서비스 지원 및 선제적 리스크 관리
현대자동차 ‘커스터머컨택센터’에서는 올해 2월 론칭한 FoD 서비스를 비롯해 스트리밍 서비스, 커넥티드 카 서비스, 무선 소프트웨어 업그레이드 관련 상담 서비스와 원격진단 서비스 플랫폼을 활용한 선제 케어 서비스 등을 제공하고 있다.
선제 케어 서비스는 안심 케어와 스마트 케어로 구분된다. 안심 케어는 차량 운행 및 안전과 직결되는 고장 감지 시 신속한 알림 및 케어 서비스를 제공한다. 스마트 케어는 고장은 아니지만 차량 운행 안전 관련 이상 감지 시 선제 안내로 고객 안전을 확보한다. 사전에 정의된 등급별로 긴급도와 위험도를 분류해 SMS, 앱 푸시 등을 통해 안내하고 필요시 서비스 예약, 긴급 출동, 차량 견인 등 후속 조치를 제공한다.
2026 싼타페, 2026 투싼, 코나 블랙 익스테리어 출시
현대자동차는 지난 8월 대표 SUV 싼타페와 투싼의 연식 변경 모델인 ‘2026 싼타페’ ‘2026 투싼’과 소형 SUV 코나의 신규 디자인 패키지인 ‘코나 블랙 익스테리어’를 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다. 2026 싼타페와 2026 투싼은 고객이 선호하는 사양을 기본 적용하고 실용성을 높인 신규 트림 및 옵션 패키지 등을 추가해 상품 경쟁력을 강화한 것이 특징이다.
2026 싼타페는 기본 트림인 ‘익스클루시브’에 △전자식 변속 칼럼 진동 경고 △파노라믹 커브드 디스플레이 △12.3인치 컬러 LCD 클러스터 등을 기본화해 안전 및 고객 편의성을 더욱 높였다. 또한 고객 선호도가 높은 사양들로 실속 있게 구성한 신규 트림 ‘H-Pick’이 추가됐다.
2026 싼타페 H-Pick 트림은 기존 ‘프레스티지 플러스’ 트림에 △디지털 키 2 △운전석 에르고 모션 시트 △1열 릴랙션 컴포트 시트 △천연가죽 시트 △전동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠 등을 기본으로 적용해 편안한 주행 경험을 제공한다.
이어 2026 싼타페의 라디에이터 그릴, 스키드플레이트, 범퍼 몰딩, 사이드 가니시, 엠블럼 등에 블랙 컬러를 적용한 ‘블랙 익스테리어’와 기존 블랙잉크에 블랙 사이드스텝과 전용 도어스팟 램프를 추가한 ‘블랙잉크플러스’를 새롭게 운영해 고객 선택의 폭을 넓혔다. 블랙익스테리어와 블랙잉크 플러스는 각각 H-Pick 트림과 캘리그래피 트림에서 선택 가능하다.
2026 투싼은 기본 트림인 ‘모던’에 △후측방 충돌 경고(주행) △후측방 충돌방지 보조(전진 출차) △후방 교차 충돌방지 보조 △안전 하차 경고 등의 안전 사양과 △가죽 스티어링 휠(열선 포함) △1열 열선시트 △동승석 세이프티 파워 윈도우 △애프터블로우 등 고객 선호 편의 사양이 기본으로 탑재됐다.
2026 투싼 H-Pick 트림은 주력 트림인 ‘프리미엄’에 △전방 충돌방지 보조(교차로 대향차·정면 대향차) △스마트 크루즈 컨트롤(스톱앤고 기능 포함) △어드밴스드 후석 승객 알림 △고속도로 주행 보조 △운전석·동승석 전동시트 △2열 열선시트 등 안전하고 편안한 주행 경험을 제공하는 사양이 추가됐다. 또한 2026 투싼에 블랙 컬러의 전·후면 범퍼, 전·후면 스키드플레이트, 19인치 전용 휠, DLO(데이 라이트 오프닝) 몰딩, 아웃사이드 미러 커버 등을 적용한 ‘블랙 익스테리어’를 운영한다.
현대차는 코나의 최상위 트림인 ‘인스퍼레이션’에 보디컬러 클래딩, 라디에이터 그릴 몰딩, 스키드 플레이트, 스포일러, 엠블럼 등에 블랙 컬러를 적용한 블랙 익스테리어를 운영해 고객 선택의 폭을 넓히고 개성 있는 블랙 포인트로 세련되고 스타일리시한 디자인을 완성했다.
캐스퍼 출시 4주년 이벤트 풍성
현대자동차는 캐스퍼 출시 4주년을 맞아 9월 한 달간 캐스퍼 온라인에서 ‘캐스퍼 4주년 생일파티’ 통합 이벤트를 운영했다.
총 5개 이벤트로 구성됐으며 첫 번째 이벤트로는 ‘캐스퍼 굿즈 디자인 공모전’이 진행됐다. 우수작으로 선정된 디자인을 상품화해 연말부터 판매한다.
지난해 말 출시한 캐스퍼 굿즈에 보여준 고객들의 뜨거운 관심에 보답하는 의미로 준비됐으며 캐스퍼 일렉트릭을 상징하는 캐릭터 ‘디보’를 활용해 디자인한 굿즈 등 필요 서류를 제출하는 형식이다.
디보는 캐스퍼 일렉트릭 2열 도어에 새겨져 있는 캐스퍼 일렉트릭을 상징하는 디지털 페이스 캐릭터다.
현대차는 우수작으로 선정된 디자인을 상품화해 연말부터 각종 광고·홍보에 활용하고 온라인 판매 플랫폼(캐스퍼 온라인, 현대샵, 네이버 스토어 등)과 오프라인 공간(캐스퍼 스튜디오 및 현대 모터스튜디오 등)에서 판매한다는 계획이다.
