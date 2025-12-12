오픈AI, GPT-5.2 공개…“제미나이3 프로 능가했다”

구글의 거센 추격을 받고 있는 오픈AI가 11일(현지 시각) 새로운 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5.2’를 공개했다. 오픈AI는 일부 기능에서 GPT-5.2가 구글의 ‘제미나이3 프로’를 능가했다고 밝히며 구글과의 ‘AI 경쟁’에서 선두 자리를 지키겠다는 의지를 강하게 내비쳤다.
오픈AI에 따르면 이번에 발표된 새 모델은 정보 검색, 글쓰기, 번역 성능이 더 빠르고 정확해졌다. 특히 추론과 코딩 능력이 크게 향상됐다고 회사 측은 설명했다. GPT-5.2는 이전 버전의 ‘즉답(Instant)’ ‘사고(Thinking)’에 더해 ‘프로(Pro)’ 모드를 추가했다. 즉답은 일상적인 업무, 사고는 전문가용 작업, 프로는 프로그래밍과 같이 복잡하고 오랜 작업이 필요한 어려운 과제에 적합한 모드다.
오픈AI는 GPT-5.2가 전문 산업 현장 44개 직종의 업무 수행 능력을 평가하는 ‘GDPval’ 평가에서 74.1%(프로 모드)를 기록해 인간 전문가와 유사한 수준을 달성했다고 밝혔다. 특히 소프트웨어 엔지니어링 능력을 평가하는 ‘SWE 벤치마크’에서 80%를 기록하며 제미나이 3 프로(76.2%)를 능가했다고 강조했다.
GPT-5.2의 발표는 이전 버전(GPT-5.1) 출시 이후 한 달 만에 이뤄졌다. 당초 오픈AI는 이달 말에 GPT-5.2를 발표할 예정이었지만 구글의 ‘제미나이3 프로’에 대한 전문가와 소비자의 호평이 이어지자 계획을 앞당긴 것으로 전해졌다. 그러나 업계에서는 오픈AI의 발 빠른 대처에도 구글의 가파른 성장세를 꺾기에는 역부족이라는 의견도 나온다.
한편 이날 디즈니는 오픈AI에 10억 달러(약 1조4700억 원)를 투자하고 챗GPT와 오픈AI 영상 생성 플랫폼 ‘소라’ 이용자들이 자사 유명 캐릭터들을 사용할 수 있도록 라이선스를 부여하겠다고 밝혔다.
