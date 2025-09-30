세계 최고 흡입력에 인공지능 기능도 갖춰

[2025 KCSI 1위 기업] 무선청소기 부문
삼성전자가 세계 최고 흡입력과 인공지능(AI) 기능을 갖춘 스틱 청소기 ‘비스포크 AI 제트 400W’를 선보였다.
삼성전자
비스포크 AI 제트 400W는 청소기 성능의 핵심인 모터 구조를 한층 업그레이드해 흡입력을 최대 29% 높였다. 삼성만의 ‘체인 코어’ 특허기술을 적용함으로써 모터 구조를 더욱 효율화해 내부 저항을 낮추고 148g의 경량을 구현했다.
다양한 청소 환경에 맞춰 흡입력을 자동으로 조절하는 ‘AI 모드 2.0’도 지원한다. 기존에 지원했던 마루·카펫·매트 등 바닥 타입 인식에 더해 구석·벽면 등 공간 형태까지 인식할 수 있다. 예를 들어 더 강력한 흡입이 필요한 구석과 벽면에서는 흡입력을 높이고 마룻바닥에서는 일반적인 수준으로 흡입력을 스스로 조절해 불필요한 배터리 사용을 줄일 수 있다.
또한 차량 내부나 가전, 가구, 창문 틈새 등 손에 닿지 않는 곳의 먼지까지 청소할 수 있는 ‘에어 블로워’도 별도 액세서리로 제공한다. 최대 초속 28m의 강력한 바람으로 깊숙한 곳에 숨어 있는 먼지까지 제거하며 에어 블로워를 사용한 일반 모드에서 최장 120분간 사용 가능하다.
이 밖에도 99.999%까지 미세먼지를 촘촘하게 걸러주는 미세먼지 차단 시스템에 4겹 구조의 ‘헤파 필터레이션’을 적용해 청소 중 재배출되는 미세먼지를 줄였다.
비스포크 AI 제트 400W는 삼성SDI의 100Wh(와트시) 대용량 리튬이온 배터리를 탑재해 일반 모드에서 최장 100분까지 작동한다. ‘BMS(배터리 매니지먼트 시스템)’로 배터리 상태를 자체 모니터링하고 과충전·방전·과열 등을 사전에 제어해 더욱 안심하고 사용할 수 있다.
비스포크 AI 제트 400W는 ‘새틴그레이지’와 ‘새틴 블랙’ 색상으로 출시했다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0