국내 최대 규모 로열티 플랫폼 운영

롯데멤버스㈜(대표 김혜주)가 ‘2025 한국경영대상’ 기업/기관-IT디지털 부문 대상을 수상했다.
롯데멤버스는 그동안 국내 최대 규모의 로열티 플랫폼을 성공적으로 운영하며 고객 경험을 확대하고 데이터 기반 금융 서비스와 AI 트렌드 분석 서비스를 도입하는 등 디지털 산업 발전에 공헌해왔다. 4300만 회원을 대상으로 로열티 플랫폼을 운영하며 디지털 혁신의 토대를 마련했다.
특히 롯데그룹 통합 멤버십 엘포인트를 기반으로 한 로열티 플랫폼을 통해 고객 충성도를 높이고 지속적인 서비스 이용을 유도해왔다. 엘포인트 연간 포인트 거래량은 1조 원에 달하며 전국 15만여 개 제휴 가맹점에서 적립 및 사용이 가능해 높은 활용도를 자랑한다. 또한 롯데그룹을 하나의 아이디로 이용할 수 있는 통합 아이디로 사용자 편의를 극대화했다.
한편 롯데멤버스는 그룹의 방대한 소비 데이터와 NICE평가정보의 신용평가 노하우를 결합한 독자적인 신용평가 모형을 제공해 금융 혁신도 이끌었다. 금융거래 이력이 부족해 고금리에 몰릴 수 있는 청년, 주부, 노년층 등 금융 약자들이 합리적인 금리로 금융 서비스를 이용할 수 있도록 지원해 사회적 가치를 창출하고 금융 포용성을 확대하는 데 기여했다.
아울러 AI 기술을 활용한 트렌드 분석 서비스 ‘세그먼트 랩’도 구축해 주목을 받았다. 세그먼트 랩은 엘포인트 4300만 회원의 소비 데이터를 기반으로 분류한 고객 세그먼트와 뉴스, SNS 등 외부 데이터를 결합해 트렌드를 분석하는 AI 기반 서비스다. 추이 분석, 트렌드 센싱, 경쟁사 동향 등이 포함된 보고서를 제공해 폭넓은 비즈니스에 활용 가능한 인사이트를 도출한다. 김 대표는 “앞으로도 데이터 기반의 차별화된 디지털 서비스로 고객과 파트너사 모두에게 새로운 가치를 제공하기 위한 혁신을 이어갈 것”이라고 소감을 전했다.
