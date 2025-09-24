본문으로 바로가기
경제
올림픽대로에 서울세계불꽃축제 미디어 아트
2025-09-24 03:00
양회성 기자
22일 서울 올림픽대로 여의도 구간에 1988년 서울올림픽 당시 불꽃쇼 사진 등 ‘서울세계불꽃축제 2025’ 관련 미디어아트가 전시되고 있다. 국내 최대 규모의 불꽃 축제인 서울세계불꽃축제는 27일 서울 여의도에서 열린다.
#서울세계불꽃축제
#미디어아트
#올림픽대로
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
