올림픽대로에 서울세계불꽃축제 미디어 아트

22일 서울 올림픽대로 여의도 구간에 1988년 서울올림픽 당시 불꽃쇼 사진 등 ‘서울세계불꽃축제 2025’ 관련 미디어아트가 전시되고 있다. 국내 최대 규모의 불꽃 축제인 서울세계불꽃축제는 27일 서울 여의도에서 열린다.

#서울세계불꽃축제#미디어아트#올림픽대로
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
