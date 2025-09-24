동아일보

두산 박지원 부회장 訪美 “모든 영역에 AI 접목”

  동아일보
계열사 CEO들 실리콘밸리行 동행
아마존 등 찾아 AI혁신 로드맵 구상
“AI 활용해 앞서야… 시간 많지 않아”

인공지능(AI) 혁신 로드맵을 모색하기 위해 미국 출장길에 오른 박지원 두산그룹 부회장과 경영진이 22일(현지 시간) 시애틀 아마존 본사에서 AI 적용 사례 등에 대해 듣고 있다. 두산그룹 제공
두산그룹 경영진이 인공지능(AI) 전환기, 혁신 전략을 찾기 위해 대거 미국 출장길에 올랐다.

박지원 부회장 등 두산그룹 경영진은 22∼25일(현지 시간) 미국 워싱턴주 시애틀, 캘리포니아주 실리콘밸리를 찾아 아마존, 엔비디아, 퍼플렉시티 등 AI 관련 기업을 잇따라 방문할 계획이다. AI가 접목된 현장을 직접 살펴보고 추후 그룹의 AI 혁신 로드맵 구상에 참고하기 위한 차원이다. 스탠퍼드대 AI 연구소 연구진도 만날 예정이다. 이번 출장에는 두산에너빌리티, 두산로보틱스 등 주요 계열사의 최고경영자(CEO)는 물론이고 각 사 최고전략책임자(CSO)까지 대거 동행했다.

이들은 첫 방문지로 22일(현지 시간) 시애틀 아마존 본사를 찾아 아마존의 AI 기반 생산성 개선 프로젝트 사례에 대해 들은 뒤 AI 기술이 적용된 물류센터를 살펴봤다. 박 부회장은 출장에 동행한 경영진에게 “활용 가능한 모든 영역에서 AI를 접목해야 경쟁에서 앞서 갈 수 있다”며 “주어진 시간이 많지 않다”고 강조한 것으로 알려졌다. 두산은 올 5월 지주 부문에 피지컬 AI 혁신 담당 조직인 PAI(피지컬 AI) 랩을 신설하는 등 AI 전환에 집중해오고 있다.

최원영 기자 o0@donga.com
