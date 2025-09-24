두산 박지원 부회장 訪美 “모든 영역에 AI 접목”

계열사 CEO들 실리콘밸리行 동행
아마존 등 찾아 AI혁신 로드맵 구상
“AI 활용해 앞서야… 시간 많지 않아”
두산그룹 경영진이 인공지능(AI) 전환기, 혁신 전략을 찾기 위해 대거 미국 출장길에 올랐다.
박지원 부회장 등 두산그룹 경영진은 22∼25일(현지 시간) 미국 워싱턴주 시애틀, 캘리포니아주 실리콘밸리를 찾아 아마존, 엔비디아, 퍼플렉시티 등 AI 관련 기업을 잇따라 방문할 계획이다. AI가 접목된 현장을 직접 살펴보고 추후 그룹의 AI 혁신 로드맵 구상에 참고하기 위한 차원이다. 스탠퍼드대 AI 연구소 연구진도 만날 예정이다. 이번 출장에는 두산에너빌리티, 두산로보틱스 등 주요 계열사의 최고경영자(CEO)는 물론이고 각 사 최고전략책임자(CSO)까지 대거 동행했다.
이들은 첫 방문지로 22일(현지 시간) 시애틀 아마존 본사를 찾아 아마존의 AI 기반 생산성 개선 프로젝트 사례에 대해 들은 뒤 AI 기술이 적용된 물류센터를 살펴봤다. 박 부회장은 출장에 동행한 경영진에게 “활용 가능한 모든 영역에서 AI를 접목해야 경쟁에서 앞서 갈 수 있다”며 “주어진 시간이 많지 않다”고 강조한 것으로 알려졌다. 두산은 올 5월 지주 부문에 피지컬 AI 혁신 담당 조직인 PAI(피지컬 AI) 랩을 신설하는 등 AI 전환에 집중해오고 있다.
댓글 0