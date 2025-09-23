코스피 최고치 행진에…은행권 지수연동예금 ‘뭉칫돈’

NH농협·하나 등 시중은행 잇달아 코스피200 연동 ELD 출시
원금 보장에 지수 따라 추가수익 기대, 연간 판매규모 급성장
최근 코스피 지수가 사상 최고치를 연일 경신해나가고 있는 상황에서 시중은행들이 잇달아 원금보장형 지수연동예금을 출시하고 있다. 기준금리 인하기 정기예금 금리가 2%대로 떨어지면서 원금을 지키고 추가 수익을 낼 수 있는 대안 상품으로 자금이 몰리는 모습이다.
23일 금융권에 따르면 지수연동예금(ELD, Equity-Linked Deposit)은 만기 유지 시 원금과 최소 약정 이자는 보장받으면서 추가 수익률을 기대할 수 있는 투자 상품이다. 앞서 홍콩H지수 기초 주가연계증권(ELS) 등 고위험 파생상품의 대규모 원금 손실 사태가 벌어지고, 기준금리 인하기 정기예금 금리가 2%대로 내려가면서 ELD를 찾는 수요는 점차 늘어나고 있다.
KB국민·신한·하나·NH농협 등 4개 시중은행의 올해 지수연동예금 판매액은 지난달까지 6조5700억원 규모로 집계됐다. 이들 은행의 연간 ELD 판매액은 2022년 1조7800억원, 2023년 2조2300억원 수준에서 지난해 7조3700억원 규모로 급성장했다. 올해는 상반기에만 약 4조6600억원 팔려나가며 연말까지 지난해 기록을 훌쩍 상회할 전망이다.
은행별로 보면 농협은행은 전일 ‘ELD 25-7호’를 출시해 오는 30일까지 모집할 예정이다. 이번 상품은 코스피 200지수를 기초자산으로 지수변동에 따라 수익률이 결정되는 만기 1년짜리로 수익Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ형 3종으로 구성됐다. ▲수익Ⅰ형은 만기지수가 최초지수 대비 0% 이상~ 20% 이하 상승 ▲수익Ⅱ형은 만기지수가 최초지수 대비 -10% 이상~10% 이하 ▲수익Ⅲ형은 만기지수가 최초지수 대비 0% 이상~25% 이하 상승으로 구성된다. 개인 연 1.5~5.0%, 법인 1.5~4.5% 수익을 제공한다.
하나은행은 지수플러스 정기예금을 지난 19일 출시해 30일까지 판매한다. 코스피200 지수를 기초자산으로 지수 변동에 따라 ▲고수익추구형 1년 ▲적극형 1년 ▲적극형 6개월 등 3가지로 나눠 출시했다. 고수익추구형 1년의 경우 1.70~6.10%의 수익률을 제공한다. 코스피200 지수가 기준지수 대비 20% 초과 상승한 적이 없다면 지수 상승률만큼 최고 6.10%까지 적용한다. 기준지수 대비 20% 초과 상승 혹은 같거나 하락할 경우에는 1.70% 확정이다.
적극형 1년의 경우 2.40%~3.95%의 수익률을 제공한다. 코스피200 지수가 기준지수 대비 20% 초과 상승한 적이 없다면 지수 상승률만큼 최고 3.95%까지 적용한다. 기준지수 대비 20% 초과 상승 혹은 같거나 하락할 경우에는 2.40% 확정이다. 적극형 6개월의 수익률은 2.40~3.90%다. 지수 변동폭 기준은 12%다.
신한은행은 올해 기준 4개 은행 중 차지하는 판매액 비중이 85% 이상이다. 국민은행은 올해 들어 5~7월 3달간 ELD를 판매했다. 홍콩 ELS 사태를 비껴간 우리은행은 ELS를 계속 판매해왔고 ELD는 취급하지 않는다.
