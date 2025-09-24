주택명가 자이 기술력으로 미래 모듈러 시장 선도

GS건설이 지속가능한 기업으로 영속하기 위한 밑그림을 그린다. 오랜 경험을 통해 포트폴리오의 축으로 자리 잡은 기반 사업은 내실을 강화하는 한편 미래 먹거리인 신사업을 발굴하고 성장시켜 지속가능한 기업의 발판을 마련한다. 현재 GS건설의 신사업 전략은 ‘선택과 집중’이다. 기반 사업에서 확장 가능한 신사업 기회를 만들고 성장 가능성이 높은 사업은 차별화해 나가겠다는 것이다.
자이(Xi) 브랜드를 보유한 전통적 주택 명가인 GS건설이 쌓아온 건축주택사업의 기술력을 바탕으로 탄생해 이제는 GS건설 신사업의 핵심축으로 성장한 프리패브 사업이 그 결과물이다.
GS건설의 프리패브 사업은 직접 디자인한 모듈을 자체 공장에서 사전 제작 후 현장으로 운송해 설치하는 공정으로 진행된다. 공사 현장에서 발생하는 환경오염을 최소화하며 인근의 소음, 공해, 혼잡을 줄일 수 있어 친환경 미래 건축 기술로 주목받고 있다.
유럽 선진 모듈러 업체 인수로 프리패브 사업 첫 진출
GS건설은 2020년 폴란드 비아위스토크에 위치한 목조 모듈러 주택 전문회사인 단우드를 인수해 GS건설 신사업의 핵심축으로 성장시켰다. 인수 이듬해인 2021년 영업이익 275억 원에서 3년 만에 16% 증가해 2024년 318억 원을 달성하며 내실 있는 성장을 하고 있다.
단우드의 최대 시장은 독일이다. 독일은 단독주택 수요가 많고 프리패브 방식의 주택이 30%에 육박할 만큼 보편화돼 있다. 단우드는 현재 독일 모듈러 주택 시장에서 매출 4위를 기록하고 있다. 단우드의 가장 큰 강점은 경쟁력 있는 가격으로 높은 품질의 모듈러 주택을 공급한다는 것이다.
단우드는 자체적으로 체계적인 기술 교육 시스템을 마련해 작업자와 엔지니어들의 숙련도와 기술을 높였다. 제조 공정의 자동화도 원가 경쟁력에 큰 몫을 하고 있다.
해외 프리패브 사업에 이어 국내에서도 모듈러 사업 진출
GS건설은 국내 모듈러 시장에서도 영역을 확대하고 있다. GS건설은 2020년 국내 PC 사업 진출을 공식화하고 자회사인 ‘GPC’를 설립했다. PC는 ‘Precast Concrete’, 즉 공장에서 미리 제작된 콘크리트 부재를 현장에서 조립해 구조물을 완성하는 방식이다.
GPC는 2021년 충북 음성의 15만 ㎡(4만5000평) 부지에 연간 10만 ㎥의 PC를 생산할 수 있는 공장을 준공해 대형 물류센터, 공장 및 지하 주차장 현장에 PC를 납품하고 있으며 반도체 공장 건설에 필요한 PC 납품을 연이어 수주하고 있다.
특히 GPC는 지난해 3월 업계 최초로 환경부로부터 자체 개발한 제품 2종에 대해 ‘저탄소제품 인증’을 획득했다.
아파트에 적용 가능한 기술력까지 갖춰
최근 GPC 공장 부지 내 조립식 콘크리트 부재로 만든 공동주택 모크업을 완공하고 주거 성능 검증까지 마쳤다. 콘크리트 부재를 조립해 만든 공동주택이 바닥 충격음, 방수, 단열, 난방, 기밀 등 기존 아파트와 동등 이상의 주거 성능까지 갖추면서 레고식 블록 아파트 시대에 한발 다가선 것이다.
GS건설이 준공한 ‘PC 공동주택 목업’은 전용면적 59㎡ 및 84㎡의 4베이 평면을 구현했으며 30층 이상의 높이에도 적용 가능하도록 설계됐다. 세대를 구성하는 모든 골조 부재는 GPC 공장에서 미리 제작해 현장에서 설치하는 PC 공법으로 시공됐고 기계 설비 및 전기 공사, 내외부 마감 공사까지 모두 실증을 마쳤다. GS건설이 특허출원한 PC 접합부의 구조 강화 기술이 적용됐다. 특히 PC로 만든 공동주택의 장점은 세대 내부 기둥이 없고 100% 건식 벽체를 적용해 고객 라이프스타일에 맞춰 내부 구조를 자유롭게 변경할 수 있다는 점이다.
GPC와 함께 목조 모듈러 단독주택 전문 자회사인 ‘자이가이스트(XiGEIST)’가 있다. 2021년 론칭한 자이가이스트는 충남 당진에 생산 공장이 있다. 자이가이스트는 철골 모듈러로 영역을 확장할 준비를 하고 있으며 기존의 B2C에서 B2B, B2G로 사업 범위 확장을 꾀하고 있다.
