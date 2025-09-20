韓·日 이성 만남 어때요…2030 남성 84% “좋다”, 여성은?

엔라이즈, 위피 한일 남녀 회원 1만명 대상 설문
한국 여성, ‘한일 만남 참여’ 의향 응답 47%그쳐
한국 남성과 일본 여성은 상대와의 만남에 매우 적극적인 것으로 나타났다. 반면 한국 여성과 일본 남성은 상대적으로 신중한 태도를 보였다.
20일 소셜 디스커버리 서비스 위피를 운영하는 엔라이즈가 공개한 ‘2030 한일 연애·만남 인식’ 설문조사 결과에 따르면 한국 남성 85%는 일본 여성과의 만남에 적극 참여하고 싶다고 답했다. 실제 만남 의향은 96.9%가 긍정적이었고, 일본 문화에 대한 긍정적 인식도 91.3%에 달했다.
반면 한국 여성은 일본 문화에 긍정적이라고 답한 비율이 58.5%로 남성보다 낮았다. 한일 만남 참여 의향 역시 47%에 그쳤다. 실제 만남에 긍정적이라는 답변은 72.8%로 높은 편이었지만, ‘아직 모르겠다’는 답변은 22.4%로 남성(2.5%)을 훨씬 앞섰다.
일본 회원 조사에서는 한국 남성과 적극적으로 만나고 싶다는 일본 여성 응답은 80%, 실제 만남 의향은 83.9%에 달했다. 일본 남성은 한일 만남에 대한 긍정적이라는 응답이 70.2%로, 여성보다 낮았다.
이번 조사는 지난 12~17일 위피 한일 남녀 회원 1만명을 대상으로 진행됐다.
한국 남성과 일본 여성은 ‘친구에서 연인으로 발전할 수 있다’는 응답이 각각 72.3%, 73.1%로 집계됐다. 결혼까지 고려한다는 비율은 한국 남성 25.1%, 일본 여성 9%로 나타났다. 한국 여성은 연인 발전 가능성에 72.3%가 긍정적이었지만, 결혼 고려는 3.5%에 불과했다. 일본 남성은 58.4%가 연인 발전 가능성을 기대했지만, ‘친구로만 만나고 싶다’는 의견도 24.7%로 나타났다.
한국 남성은 일본 여성에 대해 ‘세심·배려 깊음’(62.2%), ‘차분·온화함’(40.8%) 등 긍정적인 이미지를 갖고 있었지만, 한국 여성 43.7%는 일본 남성을 두고 ‘특별히 떠오르는 이미지가 없다’(43.7%)고 했다. 일본 여성은 한국 남성을 ‘세심하고 배려 깊다’(52.6%)고 평가했으며, 일본 남성은 한국 여성을 ‘스타일·외모가 매력적’(64.9%)이라고 느꼈다.
이지혜 위피 프로덕트 오너는 “이번 조사는 단순한 호감도 조사를 넘어, 한국과 일본 2030세대가 서로에게 어떤 기대와 이미지를 가졌는지를 보여준다”며 “양국 사용자가 일상에서 자연스럽게 연결될 수 있도록 글로벌 커뮤니케이션 플랫폼으로서의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.
2011년 설립된 엔라이즈는 ‘연결’을 기반으로 건강하고 다양한 라이프 스타일을 제공하는 IT 스타트업이다. 2017년 9월에는 소셜 디스커버리 서비스 위피를 론칭하고 디지털 공간 내 새로운 연결 문화를 만들었다.
위피는 나이·지역·성별·취향 등을 통해 취향이 맞는 친구를 추천한다. 누적 사용자 수 800만명, 누적 다운로드 1000만회, 월 이용자 수(MAU) 20만명에 이르는 인기 앱이다. 올해 상반기에는 한국 소셜앱 수익 순위에서 유튜브, 카카오톡, 틱톡에 이어 전체 4위에 이름을 올렸다. 작년 9월에는 일본에 진출, 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.
