양주 테크노밸리로 ‘자족도시’ 도약

[2025 국민공감대상] 지속가능도시 부문
공감과 소통을 통해 지역의 가치를 높이기 위해 노력하고 있는 양주시가 ‘2025 국민공감대상’에서 지속가능도시 부문을 수상했다.
양주시
양주시는 은남일반산업단지와 양주테크노밸리, 양주역세권 개발사업 등을 통한 산업 생태계 기반 구축과 수도권을 연결하는 교통 인프라 확장 등 시민 삶의 질 향상을 위해 노력한 성과를 인정받았다.
양주시는 옥정·회천 신도시 입주가 시작되며 인구 증가율 1위를 기록해 수도권의 신흥 주거지로 급부상하고 있다. 수도권광역급행철도 착공, 교외선 운행 재개, 수도권제2순환고속도로 개통 등을 이끌며 교통망 효율화를 극대화했다.
이와 함께 광역버스 노선 신설, 수요응답형 버스 확대, 공공형 택시 확대 등 대중교통 서비스 개편, 생활 교통 편의성 제고에도 힘써왔다.
강수현 양주시장은 “이번 수상은 양주시가 향후 지속가능한 자족도시로서의 성장 가능성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 양주 시민들을 위한 차별화된 도시 정책을 펼쳐 나가겠다”고 소감을 밝혔다.
