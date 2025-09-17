도시개발사업 넘어 주거 취약계층 지원까지

충북개발공사(사장 진상화)가 동아일보 주최 ‘2025 국민공감대상’에서 동반성장경영 부문 수상자로 선정됐다.
충북개발공사는 충북을 대표하는 공기업으로 도시개발사업, 산업단지 개발사업을 비롯해 공간혁신구역 선도사업 구역 지정 등 지속가능한 성장 동력 추진 및 발굴을 하고 있다. 또한 저출산 및 지역 소멸 위기 극복을 위한 사회적 가치 제고 노력에도 힘쓰고 있다.
이번 대상에서 공사는 저출생·지역 소멸 극복을 위한 노력과 지역 기관 및 민간과의 협업을 통한 다양한 활동으로 주목받았다. 대표적으로 도내 주거 취약계층인 ‘영동군 9남매 가정’에 새 보금자리를 마련해준 것은 공사와 영동군, 초록우산어린이재단,충북주거복지협동조합, SK하이닉스 등 민·관·공이 협력해 모범 사업을 구현한 사례로 높이 평가받았다. 또한 출산 장려와 어린이 대상 사회공헌 활동에도 힘썼다. 증평 창의파크에 어린이 도서를 기부하고 임산부 및 다자녀가정 소상공인을 대상으로 충북신용보증재단을 통해 보증금을 지원했다.
이 밖에도 다양한 사회공헌 활동을 전개하며 지역사회와 함께 성장하기 위해 노력하고 있으며 중요성이 더해지고 있는 ESG 경영에서도 두각을 나타내고 있다. 저출생과 지역 소멸 극복을 위한 활동뿐 아니라 건설현장 안전사고 예방, 지역 내 건물 업사이클링을 통한 자원순환 등 지속가능성을 높이는 경영 실천을 이어가고 있다. 이러한 공로를 인정받아 충북개발공사는 2025 한국ESG경영 지방공기업 부문 대상을 수상하는 성과를 거뒀다. 공사는 앞으로도 충북을 대표하는 으뜸 공기업으로서 지역 경제 발전과 동반 성장을 위해 노력과 책임을 다하겠다고 밝혔다.
