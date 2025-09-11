페퍼앤솔트, 신세계사이먼 프리미엄아울렛 ‘피크민 4 체험 & 굿즈 스토어’ 오픈

신세계사이먼 부산 프리미엄 ‘Nintendo Switch와 함께하는 피크민 체험 이벤트’가 문을 열었다.
이번 행사는 ㈜페퍼앤솔트, 신세계사이먼 프리미엄 아울렛이 공동으로 기획한 프로젝트로, 단순한 상품 판매를 넘어 고객이 직접 참여하고 경험할 수 있는 공간으로 구성된 것이 특징이다.
골프관 1층에 마련된 굿즈 스토어 내부에는 피크민 4 체험존, 피크민 등의 다양한 굿즈 판매존이 마련됐다. 노스 중앙광장을 비롯한 부산 프리미엄 아울렛 전역을 활용한 야외 공간에는 대형 피크민 포토존과 피크민 블룸 스페셜 스폿 방문 이벤트등이 마련되어 있어, 방문객들은 게임과 굿즈, 이벤트를 동시에 즐길 수 있는 새로운 형태의 체험 공간을 경험할 수 있다.
특히 가족 단위 방문객과 젊은 세대를 중심으로 호응이 높았다. 어린이 고객들은 게임 속 캐릭터를 직접 체험하고 기념사진을 남길 수 있었으며, 성인 고객들은 다양한 공식 라이선스 굿즈와 게임 관련 상품을 구매했다. 또 현장에서만 참여 가능한 이벤트를 통해 방문객들이 자연스럽게 공간을 탐험하고 브랜드 경험을 누릴 수 있도록 설계된 점이 긍정적인 반응을 이끌어냈다.
팝업스토어 기획 및 운영을 맡은 페퍼앤솔트는 K-콘텐츠를 기반으로 다양한 체험형 팝업을 성공적으로 선보여온 기업이다.
페퍼앤솔트 김승주 CSO(최고전략책임자)는 “2024년 더현대서울과 전국 주요 프리미엄 아울렛에서 진행한 K-콘텐츠 팝업 경험을 토대로, 올해는 글로벌 IP를 중심으로 한 고객 체험형 팝업스토어를 강화했다”며 “이를 통해 브랜드와 고객이 보다 깊이 연결될 수 있는 장을 마련하고자 한다”고 전했다.
이어 “2025년 하반기에는 일본과 중국 등 해외 시장에도 팝업스토어를 전개해 글로벌 무대에서의 입지를 확대할 계획”이라고 덧붙였다.
