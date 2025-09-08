토카이렌즈, 케이언트와 맞춤형 통합 디지털 시스템 구축

토카이렌즈가 IT 전문기업 케이언트와 손잡고 프리미엄 안경렌즈 맞춤형 통합 디지털 시스템 구축을 완료했다고 밝혔다.
이번 프로젝트는 아이헬스케어 분야에서 렌즈 표준을 고도화하기 위한 디지털 전환 과제로, 3S(스마트·스피드·심플) 원칙을 적용해 신속한 고객응대와 고객 신뢰를 동시에 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.
토카이렌즈는 ‘안경렌즈의 최상위 브랜드’를 지향한다는 경영철학 아래 급팽창보다 희소성에 기반한 성장 전략을 고수해 왔다. 전국 700점 한정 공급 정책을 유지하며, 파트너와 고객 접점에서 일관된 서비스 경험을 제공하는 것이 핵심이다.
이 같은 고객 경험을 더욱 강화하기 위해 케이언트의 맞춤형 통합 시스템을 도입했다는 것이 업체측의 설명이다. 이번 시스템은 납기 예측의 정확도를 높이고, 이슈 발생 시 원인 추적과 대응 속도를 단축하며, 현장 업무의 복잡도를 낮추는 데 초점이 맞춰져 있다. 특히 파트너 안경점에서 접수-제작-출고 진행률을 한눈에 확인할 수 있어 고객 안내의 정확성과 신속성이 강화된다.
‘빛을 자유롭게 다루는 기업’을 표방하는 토카이렌즈는 1939년 설립 이후 오직 광학 안경렌즈에 집중해 독자적이고 차별화된 ‘Only One’ 기술을 축적해 왔다. 아이케어 디자인을 기반으로 한 눈 건강 안경렌즈와 뇌과학을 기반으로 한 뇌과학 렌즈 포트폴리오는 이 같은 기술 저변 위에서 발전해 왔다. 회사는 이번 시스템을 통해 주문정보의 표준화 권한기반 접근제어와 변경 이력관리, 이슈 발생 시 원인 추적과 대응속도를 단축하며 고객 안내의 정확성과 신속성을 강화 할 수 있게 됐다.
토카이렌즈는 안경렌즈의 표준을 바꾸어 나가는 독자적이고 차별화 정책을 유지하면서도, 파트너 네트워크의 운영 효율을 높이고 디지털 전환을 통해 축적되는 데이터를 제품 혁신의 기반으로 삼겠다는 방침이다.
회사는 “지속성장 가능한 토양”을 표준 삼아 3S 원칙을 일상 운영으로 내재화하고, 향후 고도화 단계와 세부 지표는 공식 채널을 통해 순차 공개할 예정이다.
