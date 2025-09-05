4만원대 김치부터 3억 와인까지… 호텔가 추석 선물 경쟁

추석을 앞두고 국내 주요 호텔들이 일제히 프리미엄 선물세트를 선보였다. 전통적인 한우·굴비·김치 세트뿐 아니라 호텔 셰프가 직접 만든 가정간편식, 와인, 침구·디퓨저 등 라이프스타일 아이템까지 담아 호텔 고유의 가치를 전하는 데 주력하는 모습이다.
워커힐 호텔앤리조트, 라이프스타일과 친환경 패키지로 차별화
워커힐 호텔앤리조트는 총 5개 카테고리, 50여 종으로 구성된 ‘2025 기프트 셀렉션’을 내놨다. 이번 라인업은 ▲프리미엄 미트 ▲고메 ▲셰프스 테이블 앳 홈 ▲스위트 홈 ▲셀렉션으로 구분된다. 한우 컬렉션 ‘설화’·‘진상’, 호텔 김치의 정통성을 잇는 ‘수펙스 김치’, 노르웨이산 연어를 활용한 ‘수펙스 훈제연어’ 등이 대표적이다. 명월관 갈비탕과 온달 육개장 같은 프리미엄 간편식도 포함돼 있어 전통적인 명절 음식 수요와 간편식 트렌드를 동시에 반영했다.
가격대는 4만 원대부터 200만 원까지 마련됐다. 구스다운 침구 세트, 호텔 타월, 세계적 아티스트 제이슨 아티엔자와 협업한 ‘프래그런스 달항아리 디퓨저’ 등 라이프스타일 상품도 눈에 띈다. 포장은 생분해성 종이를 사용해 접착제와 스티로폼을 배제했고 재사용 가능한 보냉백을 제공해 친환경성과 실용성을 동시에 고려했다고 한다. 일부 상품은 현대백화점 명절 카탈로그에도 소개됐다.
그랜드 하얏트 인천, 전통 먹거리와 현대적 감각의 조화
그랜드 하얏트 인천은 5만 원대부터 40만 원대까지의 가격 구간을 갖춘 선물세트를 마련했다. 안심·등심·채끝 등 최상급 부위만 엄선한 프리미엄 한우 세트와 마블링이 풍부한 LA 갈비 세트가 대표적이다. 사비니 트러플 컬렉션과 와인을 곁들인 세트, 프랑스 출신 파티셰가 만든 홈메이드 초콜릿과 쿠키도 포함돼 있다. 이와 함께 추석 특선 케이크와 호텔 뷔페 식사권 등 체험형 요소를 더해 차별화를 시도했다.
상품은 호텔 이스트 타워 1층 델리와 공식 카카오톡 채널을 통해 예약할 수 있고 최소 3일 전 예약이 필요하다. 특히 9월 1일부터 14일까지는 얼리버드 예약 고객에게 10% 할인 혜택이 있다. 배송은 일부 상품에 한해 9월 26일까지 주문할 수 있다.
조선호텔앤리조트, 미식·예술·리빙 결합한 프리미엄 큐레이션
조선호텔앤리조트는 총 90여 종의 선물세트를 준비했다. 가격대는 10만 원대 실속 상품부터 최고급 프리미엄 정육세트까지 다양하다. 대표 상품은 등심·불고기·국거리를 담은 ‘한우 정성 세트’, 안심과 채끝을 소량씩 묶은 ‘명품 한우 스테이크 세트’다. 올해는 1++ 한우 중 극소량만 생산되는 최고 등급 부위를 활용한 ‘명품 한우 시그니처 NO.9 세트’를 새롭게 선보였다. 수산물 라인업으로는 영광 굴비, 제주 은갈치, 건옥돔 등이 마련됐다.
호텔 셰프가 직접 만든 전복장, 간장게장과 함께 조선호텔 김치 세트도 꾸준한 스테디셀러로 자리잡았다고 한다. 와인 애호가를 위한 소믈리에 추천 와인 세트, 예술성과 실용성을 결합한 분재·호접난, 이기조·김정옥 작가의 도자 작품도 올해 새롭게 추가됐다. 호텔·레스토랑·골프장에서 사용할 수 있는 조선호텔 상품권도 판매한다. 오는 12일까지는 온라인 사전 예약과 내달 4일까지 본 판매로 나뉘며 신세계백화점 주요 지점과 온라인몰을 통해 판매한다.
그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 맞춤형 컨설팅과 초고가 라인업 확대
그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 올해 추석 선물세트에서 셰프가 직접 큐레이션한 정육·해산물, 소믈리에가 엄선한 와인 컬렉션, 호텔 감각을 담은 라이프스타일 제품까지 아우르며 폭넓은 프리미엄 구성을 선보였다. 1++ 등급 한우 정육 세트와 특수 부위 모둠, 셰프가 직접 훈연한 연어와 샤퀴테리, 전복·옥돔·굴비 같은 지역 특산 해산물 세트가 포함돼 있다. 미국 스네이크 리버 팜즈 와규 세트를 구매하면 와인 1병과 전동 와인 오프너를 증정하는 프로모션도 마련했다.
특히 와인 카테고리는 10만~20만 원대 실속 세트부터 3억 원대 로마네 꽁띠 2017 세트(1세트 한정), 미국 컬트 와인 ‘스크리밍 이글’ 같은 희귀 상품까지 준비해 업계의 시선을 끌었다. 명절 선물세트 경쟁 속에서도 초고가 라인업과 실속형 상품을 동시에 갖춘 점이 프리미엄 브랜드로서의 입지를 더욱 굳혔다는 평가다.
라이프스타일 제품으로는 호텔의 시그니처 향을 담은 디퓨저·캔들·룸 스프레이, 고급 원면 타월, 구스다운 침구 등이 있다. 호텔 감각을 일상에서도 이어갈 수 있도록 기획한 구성이다. 온라인 예약 채널을 통한 사전 예약 시에는 10% 할인 혜택도 제공한다.
그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 관계자는 “셰프와 소믈리에의 안목을 담아 고객이 원하는 수준과 취향에 맞춘 폭넓은 구성을 준비했다”며 “프리미엄 라인업을 강화해 명절 선물 시장에서 차별화된 가치를 제안하겠다”고 말했다.
댓글 0