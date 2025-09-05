[프리미엄뷰]국내산 참다랑어가 1만9980원… 가을엔 ‘참치 파티’

시원해지는 가을 날씨처럼 가격도 시원하게 내렸다. 이마트가 4일(목)부터 7일(일)까지 4일간 ‘고래잇 페스타’를 개최한다. ‘가을 할인 대작전’이라는 콘셉트에 맞춰 진행되는 이번 행사에서 이마트는 처음으로 국내산 참다랑어를 비축해 전국 점포에서 파격적인 가격으로 판매한다.
‘국내 자연산 참다랑어(240g)’는 1만9980원으로 정상가 대비 1만 원가량 저렴한 가격이다. 국내산 참치는 유통 과정이 짧고 환율 등의 영향을 받지 않아, 기존 수입 참치회와 비교해 오히려 30%가량 싸다.
이마트가 이번 행사를 위해 비축한 국내산 참다랑어 물량은 총 80t이다. 수온 상승으로 참치 어획량이 크게 늘어나 가능했다. 해양수산부 수산정보포털에 따르면 올해 1∼5월 국내 참치 어획량은 51t 수준에 불과했지만 6월 들어서는 599t으로 급증했다.
가격 투자를 통해 큰 혜택을 체감할 수 있는 신선 먹거리들도 눈에 띈다. ‘가을 햇꽃게(100g·국내산)’는 4일(목)과 5일(금) 양일간 신세계 포인트 적립 시 60% 할인한 788원에 판매해, 10년 전보다 저렴한 가격에 또 한번 맛볼 수 있는 기회를 마련했다.
같은 기간 ‘햇사과(3∼8입)’를 8900원에, ‘알찬란 30구(대란)’는 행사 카드 결제 시 2000원 할인한 5980원에 판매한다. 암소한우는 등심 1+등급 100g을 정상가 1만2960원에서 행사 카드 결제 시 50% 할인한 6480원에 판매하는 등 전 품목 반값 할인 혜택을 준비했다. 6일(토)과 7일(일)에는 수입 삼겹살 100g을 890원에, ‘파머스픽 하우스 감귤(1.4kg)’을 9900원에 구매할 수 있다.
이 외에도 ‘샤인머스캣(1.5kg)’을 신세계 포인트 적립 시 40% 할인한 1만1940원에, ‘옛날탕수육(팩)’, ‘안유성 광주옥 들기름 메밀면(262g)’, ‘누텔라비스킷(312g)’을 행사 카드 결제 시 각각 3000원, 2000원, 1100원 할인한 6980원, 3980원, 6880원에 판매한다.
댓글 0