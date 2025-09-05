동아일보

[프리미엄뷰]국내산 참다랑어가 1만9980원… 가을엔 ‘참치 파티’

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

이마트 ‘고래잇 페스타’ 가을할인 대작전
참다랑어 80t ‘창고 대방출’… 수입보다 30% 싸
가을 햇꽃게 100g 788원, 암소한우 50% 할인
두부-치즈-키친타월 등 먹거리-생필품도 ‘반값’

시원해지는 가을 날씨처럼 가격도 시원하게 내렸다. 이마트가 4일(목)부터 7일(일)까지 4일간 ‘고래잇 페스타’를 개최한다. ‘가을 할인 대작전’이라는 콘셉트에 맞춰 진행되는 이번 행사에서 이마트는 처음으로 국내산 참다랑어를 비축해 전국 점포에서 파격적인 가격으로 판매한다.

‘국내 자연산 참다랑어(240g)’는 1만9980원으로 정상가 대비 1만 원가량 저렴한 가격이다. 국내산 참치는 유통 과정이 짧고 환율 등의 영향을 받지 않아, 기존 수입 참치회와 비교해 오히려 30%가량 싸다.

이마트가 이번 행사를 위해 비축한 국내산 참다랑어 물량은 총 80t이다. 수온 상승으로 참치 어획량이 크게 늘어나 가능했다. 해양수산부 수산정보포털에 따르면 올해 1∼5월 국내 참치 어획량은 51t 수준에 불과했지만 6월 들어서는 599t으로 급증했다.

이마트 ‘고래잇 페스타’에서는 가을 햇꽃게, 햇사과, 수입 삼겹살 등 다양한 상품을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 상품별 행사 기간은 상이하다. 상품 사진은 이미지 컷.
이마트 ‘고래잇 페스타’에서는 가을 햇꽃게, 햇사과, 수입 삼겹살 등 다양한 상품을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 상품별 행사 기간은 상이하다. 상품 사진은 이미지 컷.
가격 투자를 통해 큰 혜택을 체감할 수 있는 신선 먹거리들도 눈에 띈다. ‘가을 햇꽃게(100g·국내산)’는 4일(목)과 5일(금) 양일간 신세계 포인트 적립 시 60% 할인한 788원에 판매해, 10년 전보다 저렴한 가격에 또 한번 맛볼 수 있는 기회를 마련했다.

같은 기간 ‘햇사과(3∼8입)’를 8900원에, ‘알찬란 30구(대란)’는 행사 카드 결제 시 2000원 할인한 5980원에 판매한다. 암소한우는 등심 1+등급 100g을 정상가 1만2960원에서 행사 카드 결제 시 50% 할인한 6480원에 판매하는 등 전 품목 반값 할인 혜택을 준비했다. 6일(토)과 7일(일)에는 수입 삼겹살 100g을 890원에, ‘파머스픽 하우스 감귤(1.4kg)’을 9900원에 구매할 수 있다.

이 외에도 ‘샤인머스캣(1.5kg)’을 신세계 포인트 적립 시 40% 할인한 1만1940원에, ‘옛날탕수육(팩)’, ‘안유성 광주옥 들기름 메밀면(262g)’, ‘누텔라비스킷(312g)’을 행사 카드 결제 시 각각 3000원, 2000원, 1100원 할인한 6980원, 3980원, 6880원에 판매한다.

*행사카드: 이마트e카드, 삼성카드, KB국민카드(BC 제외), 신한카드(BC 제외), 현대카드, NH농협카드(BC 제외), 롯데카드

스페인 프리미엄 엑스트라 버진 ‘구즈만 올리브오일(1L)’은 1만5980원에 구매할 수 있다. 상온국탕, 국산두부, 치즈(크림·큐브·생), 만두(얇은피·군만두), 키친타월, 주방세제 등 주요 먹거리 및 생필품을 전 품목 2개 이상 구매 시 50% 할인하는 반값 행사와 함께 골라 담기 행사도 준비했다.

비스킷·파이 3개 9900원, 스낵 5개 9900원, 봉지라면 및 즉석밥(3입·4입) 3개 1만1000원, 방향탈취제 3개 9900원(각 일부 상품 제외) 등 골라 담을 수 있는 품목도 다양하다.

이 외에도 프라이팬, 냄비 전 품목, 브랜드 식기 단품 전 품목(각 일부 상품 제외)을 2개 이상 구매 시 40% 할인하며, 1만800원에서 2만5000원 가격대의 인기 와인 22종을 9900원 균일가에 판매하는 행사도 진행한다.

고래잇 페스타와 더불어 이마트는 한우자조금관리위원회와 협업해 한우를 활용한 신메뉴 6종을 선보인다. 한식뿐 아니라 샌드위치, 중식 등 젊은 소비층의 입맛을 겨냥한 다양한 메뉴가 준비됐다.

대표 상품으로 특제 소스를 활용한 ‘한우 언양식 소불고기(400g)’를 신세계 포인트 적립 시 4000원 할인한 1만1980에 판매한다. ‘한우 불고기쌈 샌드위치’, ‘한우 고추잡채’, ‘한우 블랙페퍼 감자볶음’, ‘한우 불고기 버섯전골’은 신세계 포인트 적립 시 20% 할인한다.

이마트 정양오 전략마케팅본부장은 “이번 고래잇 페스타는 행사 시작 요일을 금요일에서 목요일로 변경해 쇼핑 편의성도 높였다”며 “보다 많은 고객이 이마트의 끊임없는 가격 투자 결실과 압도적 가격 경쟁력을 경험하고 만족하실 것으로 기대한다”고 말했다.

QR코드를 찍으면 이마트 고래잇 페스타 영상으로 연결됩니다.
#이마트#고래잇 페스타#가을 할인#신선 먹거리#할인 행사
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0