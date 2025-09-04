[프리미엄뷰]‘식음료 고수’들과 협업… 신세계 강남점 ‘프리미엄 식품관’ 오픈

스위트 파크-HOS-신세계 마켓 이은 네 번째 매장
큐레이션 전문 건강 편집숍-전통주 전문관도 선봬
전국 맛집 총집합 ‘글로벌 미식 데스티네이션’ 기대
《국내 백화점 중 최대 규모 ‘프리미엄 델리’ 전문관
신세계 강남점이 지난달 26일 지하 1층에 약 3970m²(약 1200평) 규모의 프리미엄 델리 전문관을 오픈하며, 국내 백화점 업계 최대 규모의 식품관을 완성했다.
이는 ‘스위트 파크’(2024년 2월), ‘하우스 오브 신세계’(2024년 6월), ‘신세계 마켓’(2025년 2월)에 이은 4번째 공간으로, 지난 2년간 진행된 강남점 식품관 프로젝트의 영업 면적을 모두 합하면 국내 최대인 1만9800m²(약 6000평)를 자랑한다.
이번에 새롭게 문을 연 구역은 신세계가 각 분야 최정상급 식음료(F&B) 전문가들과 협업한 프리미엄 델리 전문관과 고객 개개인의 목적에 맞게 건강식품을 제안하는 건강 전문관, 유명 양조장과 협업한 전통주 전문관으로 구성됐다.》
F&B 전문가와 협업한 브랜드와… 트렌디한 음식을 선보이는 ‘프리미엄 델리’존
프리미엄 델리 전문관은 기존 간편식 수준을 넘어 아시안, 한식, 양식 등 다양한 분야의 고급 레스토랑에 버금가는 식사를 선사하는 ‘델리의 신세계’를 펼친다.
아시안 장르는 지역을 한층 세분화한 것이 특징이다. 싱가포르, 태국, 중국, 베트남 등 현지 색이 가득 담긴 메뉴들을 한데 모았다. 싱가포르식 레시피의 미슐랭 빕그루망 ‘윈디그리노스’, 태국 전통 메뉴를 선보이는 ‘남스 델리’, ‘흑백요리사’ 출신 중식 대가 여경래 셰프와 협업해 중국 상하이 명물 만두(성젠바오)를 현장에서 직접 만들어 주는 ‘구오 만두’ 등 아시아 대표 여행지 인기 메뉴들을 만날 수 있다.
각 지역의 ‘오픈런 브랜드’도 국내에 처음으로 들여온다. 교토, 나고야, 도쿄 등에서 현지인들도 1시간씩 기다려야 먹을 수 있는 일본 대표 오니기리 전문 매장인 ‘교토 오니마루’, 베트남 하노이 현지 유명 건강식 레스토랑인 ‘블루 버터플라이’가 이번 전문관에 국내 1호점을 각각 연다.
한식 장르에서는 미슐랭 1스타 레스토랑 오너 셰프이자 흑백요리사 출신 김도윤 셰프의 한식 면 요리 전문 브랜드 ‘서연’, 제주 인기 음식점 ‘숙성도’의 숯불 돼지 덮밥 브랜드 ‘화돈점정’을 오픈해 수준 높은 한 끼 식사를 선사한다.
양식 장르에선 기존 간편식 수준을 넘어 슈퍼 푸드, 저속 노화 등 최신 트렌드를 반영한 메뉴를 대거 늘렸다. 제철 채소만 엄선해 샐러드바처럼 원하는 재료를 담아 구매할 수 있는 ‘베지 스튜디오’를 국내 최초로 열고, 흑백요리사 출신 안유성 명장의 포케, 샐러드 전문점 ‘와사비 그린’도 첫선을 보인다.
유러피안 고급 식재료와 현지의 레시피를 활용해 건강한 미식을 제안하는 프리미엄 브랜드 ‘베키아에누보 가스트로’ 첫 매장도 연다. 특급 호텔 출신 셰프가 직접 개발한 고급 디핑 소스와 샐러드, 샌드위치 등을 비롯해 총 30여 종의 메뉴를 통해 마치 유럽 현지에서 먹는 듯한 느낌을 선사한다.
이 외에도 소금빵 전문 브랜드 ‘베통’에서 계절 메뉴를 새롭게 선보이는 ‘베통 키츠네트’, 벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 ‘고디바’의 크레페 매장인 ‘고디바 크레페’ 등이 국내 최초로 정식 매장을 연다.
큐레이션 강화한 ‘건강 전문관’, 유명 양조장 협업한 ‘전통주 전문관’ 오픈
건강 전문관은 업계 최초로 고객의 구매 목적에 맞게 상품을 구매할 수 있는 큐레이션 전문 매장으로 꾸민 것이 특징이다.
건강 보조식품을 판매하는 ‘건강 전문관’에서는 스포츠, 수면, 스트레스 등 다양한 상황에 맞춘 상품을 선보이고, ‘웰니스바’에서는 테아닌, 초유 단백질, 저분자 콜라겐 등 프리미엄 원료를 담은 음료들을 판매한다.
전통주 전문관에서는 전주이강주, 문배주양조원 등 각 지역을 대표하는 양조장과 협업해 200여 종에 달하는 전통주와 수천만 원에 이르는 초고가 상품을 선보이는 등 우리 술에 대한 우수성을 널리 알린다. 또한 유명 아티스트들이 직접 만든 인기 전통주인 압구정 막걸리, 아이긴 애플 진, 경탁주, BOONZA 등을 다양하게 소개한다.
‘글로벌 미식 데스티네이션’ 거듭나… 미식의 정점을 경험할 수 있는 공간 전망
신세계 강남점 식품관은 이번 프로젝트의 완성을 통해 대한민국 초격차 식품관을 넘어 ‘글로벌 미식 데스티네이션’으로 거듭날 것으로 기대를 모으고 있다.
또한 이번 프리미엄 델리 전문관 오픈으로 완성된 식품관은 바로 옆 센트럴시티 파미에 스테이션과 함께 3만3000m²(약 1만 평) 규모까지 확장해 대한민국 맛집을 총망라하고, ‘미식의 정점’을 경험할 수 있는 공간이 될 전망이다.
신세계백화점 식품 담당 최원준 상무는 “신세계 강남점 식품관 완성은 8년여간의 도전과 혁신이 만든 결과물로, 대한민국 미식 수준을 한 단계 끌어올린 상징적인 성과”라며 “앞으로도 신세계백화점은 차별화된 콘텐츠와 서비스 혁신을 이어가며 오프라인 공간만이 줄 수 있는 가치를 제시해 나갈 것”이라고 말했다.
