은행 이어 보험사 만난 금감원장 “소비자 보호” 재강조

생보-손보협회장, CEO와 간담회
이찬진 금융감독원장이 은행권에 이어 보험사들을 만나 소비자 보호의 중요성을 또 한 번 강조했다. 불건전 행위로 인한 소비자 피해를 방지하기 위해 보험사 경영진에게 책임을 묻겠다는 방침도 내비쳤다.
‘불건전 영업 행태 근절’ 의지 밝혀
1일 이 원장은 서울 종로구 생명보험교육문화센터에서 생명보험·손해보협협회장, 보험사 최고경영자(CEO)들과 간담회를 진행했다. 이 자리에서 보험업 주요 현안과 산업 발전 방안 등을 논의했다.
이 원장은 모두발언에서 보험상품이 소비자를 보호하기 위해 존재한다고 강조했다. 그는 “보험업계의 노력에도 불구하고 ‘(보험) 가입은 쉬우나 보험금을 받기는 어렵다’는 인식이 바뀌지 않았다”며 “신뢰를 회복하려면 경영진이 앞장서 소비자의 관점을 우선시하는 문화를 만들어야 한다”고 했다.
이 원장은 보험업계에 만연한 불건전 영업 행태를 근절하겠다는 의지도 내비쳤다. 단기 실적 제고를 위한 과도한 판매수수료 지급, 설계사 스카우트 과잉 경쟁, 독립보험대리점(GA)의 불건전 영업 등을 뿌리뽑기 위해 모든 역량을 동원하겠다는 것이다. 그는 “이를 위해 가용 가능한 감독, 검사 자원을 집중하고 불건전 영업행위의 주체뿐 아니라 경영진까지 책임을 묻도록 할 것”이라고 경고했다.
이 원장은 지난달 28일 첫 공식 행보로 서울 중구 은행회관에서 열린 은행장 간담회에 참석한 당시에도 소비자 보호를 언급했다. 그는 “모든 금융 감독·검사의 업무 추진에서 금융소비자 보호를 최우선 과제로 삼을 것이고 이는 흔들리지 않는 ‘대원칙’이 될 것”이라고 강조했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
