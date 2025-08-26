웜브로 ‘러키비키’, LG U+와 MOU 체결… 가맹 매장 운영비 절감 효과 기대

무인 인형뽑기방 브랜드 ‘러키비키(LUKYVIKY)’를 운영하는 ㈜웜브로가 최근 LG U+와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 러키비키 가맹 매장에서 필수적으로 사용하는 인터넷 및 와이파이 서비스가 특가 요금으로 공급된다. 이에따라 가맹 점주들의 운영비 부담을 줄이는 동시에 영업이익 증진에 기여할 것으로 기대된다.
웜브로의 러키비키는 KC 인증을 받은 정품 기기를 전 매장에 도입하고 있으며, 화재보험과 자동 도어락, CCTV 등 안전 시스템을 구축해 안심할 수 있는 운영 환경을 마련했다. 또 카드 결제 시스템과 원격 관리 앱을 통해 현금이 필요 없는 간편한 이용 환경과 효율적인 매장 운영이 가능하다. 실제 점주들은 “앱을 통해 실시간 기기 상태 확인과 간단한 조정이 가능해 본업과 병행하기 용이하다”고 전했다.
무인 인형뽑기방 운영에 있어 인터넷과 와이파이는 필수 요소지만 매월 발생하는 통신요금이 부담으로 작용해왔다. 협약을 통해 제공되는 특가 요금제는 점주들의 고정비를 절감하고, 안정적인 네트워크 환경을 기반으로 보다 원활한 매장 운영을 가능하게 할 전망이다.
러키비키는 무인 오락 공간을 단순한 놀이 공간이 아닌, 추억과 즐거움을 선사하는 플랫폼으로 발전시키기 위해 노력하고 있다. 또한 웜브로가 함께 운영하는 무인 사진관 ‘포토스트리트’와의 융합을 통해 인형뽑기와 사진 촬영을 동시에 즐길 수 있는 복합 콘텐츠 공간으로의 확장도 모색하고 있다.
웜브로 관계자는 “이번 LG U+와의 MOU 체결은 점주들에게 실질적인 운영 혜택을 제공할 수 있는 중요한 계기”라며 “앞으로도 가맹점과 고객 모두 만족할 수 있는 무인 오락 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.
