“50억 자산가, 3가지 골든 타임 맞추면 상속세 10억 아낀다”

다음달 12, 13일 서울 강남구 코엑스에서 개최되는 ‘2025 동아재테크쇼’ 연사인 김혜리 우리은행 WM영업전략부 세무컨설팅팀 차장은 “상속공제를 활용해 (사망 시기로부터) 10년 이전, 5년 이전, 2년 이전에 각각 황금비율로 증여를 한다면 50억 자산가가 상속세 10억 원을 아낄 수 있다”며 이같이 말했다. 김 차장은 12일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘2025 동아재태크쇼’에서 30대부터 5060 ‘영올드(Young old·젊은 노인)’를 대상으로 증여와 상속 전략을 소개한다.
건강과 소득을 갖춘 신(新)노년층 영올드가 새로운 경제주체로 떠오르는 가운데, 영올드의 관심은 자녀들에 대한 상속에 쏠리고 있다. 저서 ‘알수록 돈이 되는 부의 설계’를 집필한 김 차장은 서울지방국세청 조사3국, 강남세무서 등에서 10년 이상 근무한 경력을 바탕으로 초고액 자산가 등 은행 VIP의 세금 관리를 전담하고 있다.
김 차장은 “증여와 상속 관련 30대부터 영올드까지 실제 시나리오를 강연에서 소개할 예정”이라며 “30대 김 대리가 서울에 전세 5억 원 아파트를 증여세를 적게 내면서 얻는 과정, 40대 김 과장이 15억 아파트를 취득하는 과정, 50억 원 재산이 있는 경우 상속세 10억 원을 아끼는 비법 등을 소개할 것”이라고 말했다.
재테크 및 부동산 절세 비법에 대해 12일 ‘하마터면 남들보다 세금을 더 낼 뻔했다’는 제목으로 강연하는 우병탁 신한은행 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “세금이 돈 버는 것만큼 중요하다. 절세는 당신 세대의 ‘집 수’를 아는 것부터 시작한다”고 강조했다.
예컨대 오래 보유하며 거주 중인 아파트 1채와 상대적으로 취득 기간이 길지 않은 단독주택이 있다면 단독주택 건물을 헐어버리고 땅은 가진 상태에서 아파트를 팔아야 ‘1세대 1주택 비과세 혜택’을 받을 수 있다는 것이다.
우 전문위원은 “순서를 뒤바꿔 팔아 수억의 세금을 더 내야할 수 있다”고 말했다. 그러면서 그는 “양도소득세는 대한민국 영토 내에 어떤 건물을 보유 중인지 다 파악해야 매매할 순서를 정하고 세금을 줄일 수 있다”고 말했다.
부동산 시장은 수도권 주택담보대출이 최대 6억 원으로 제한된 6·27 부동산대책 시행 이후 숨고르기에 들어갔다. 우 전문위원은 “1주택 상급지 갈아타기 목표가 있고 정부의 대출 규제에도 자금 상황이 괜찮다면 가능할 때 구매하라”고 조언했다.
강창희 행복100세자산관리연구회 대표는 13일 ‘퇴직연금 백만장자의 꿈, 우리는 불가능한가’라는 주제로 강연에 나선다. 강 대표는 “자기 수명보다 노후자금 수명이 길도록 하는 단계별 전략을 머리 속에 넣어두고 자산관리를 해야한다”고 강조했다.
강 대표는 “자산관리전략엔 3단계가 있다”며 “1단계 현역 시절엔 인적 자본 투자에 힘쓰고 국민연금·퇴직연금·개인연금 3층 연금 가입, 주식 등으로 공격적으로 자산을 운용해야한다”고 설명했다.
강 대표에 따르면 2단계는 퇴직 후 월급이 없는 시기로 모아놓은 자금을 쓰면서 운용도 해야하는 단계다. 그는 “(매년) 모아놓은 노후자금의 연 4% 이내에서 꺼내써야 한다. 또 근로소득을 한 달에 50만 원이라도 버는 노력을 해야한다”고 조언했다.
강 대표는 “3단계인 80대 초반 이후는 판단력이 흐려지기 때문에 자금을 인출만 하는 단계”라며 “단기금융상품같은 예금손실이 거의 없는 곳에 돈을 넣고 아껴써야 한다”고 말했다.
