텍스타일디자인뱅크, 혁신성장유형 벤처기업 인증 취득

  동아경제
글로벌 AI 텍스타일 디자인 웹 플랫폼, 텍스타일 디자인 뱅크(Textile Design Bank)를 개발하여 운영하는 패션 테크 스타트업 ㈜텍스타일디자인뱅크 (대표 신수은)가 혁신성장유형 벤처기업 확인서를 취득했다고 밝혔다.

벤처기업확인서는 기술력과 성장 잠재력이 높은 기업을 대상으로 정부 지원이 필요하다고 인정되는 경우 발급되는 증서다. 인증을 얻은 기업은 보유 기술 및 역량에 대한 공신력 제고는 물론 연구개발(R&D), 채용 등과 관련한 정책 지원, 금융 및 세제 혜택 등을 받을 수 있다.

신수은 대표는 “벤처기업확인서 취득으로 기업의 기술력과 성장 가능성을 다시 한 번 확인하는 계기가 됐다”며 “더 큰 미래를 위해 R&D 인력을 증원할 뿐만 아니라 인공지능 AI 기술을 접목시켜 패션 · 텍스타일 디자인 시장에 혁신을 일으킬 수 있도록 과감한 투자를 진행하겠다”고 말했다. 이어 “앞으로도 민간 일자리 창출, 연구개발(R&D)등 사회적 가치를 실현에 더욱 힘쓰겠다”고 강조했다.

한편 2023년 3월 법인 전환한 텍스타일디자인뱅크는 전 세계 90개국을 대상으로 한 텍스타일 디자인 수출 중개부터 AI 텍스타일 디자인 제작 서비스 및 미국 저작권 등록 서비스까지 한번에 가능한 글로벌 AI 텍스타일 디자인 웹 플랫폼, Textile Design Bank를 개발해 운영해오고 있다.

특히 텍스타일 디자인 뱅크 웹 플랫폼에서 작년에 오픈한 ‘AI 텍스타일 디자인 제작 서비스’는 인공지능 생성형 기술을 활용해 텍스타일 디자인의 최소 단위인 One-repeat 파일을 1분 만에 생성해내고, 현업에서 사용 가능하도록 단순히 jpg 이미지 1장을 제공하는 것이 아니라 컬러도수별 레이어를 분리한 포토샵 PSD 파일을 자동으로 제작해 제공함으로써 업계에서 혁신을 일으키고 있다.

최용석 기자 duck8@donga.com
