텍스타일디자인뱅크, 혁신성장유형 벤처기업 인증 취득

글로벌 AI 텍스타일 디자인 웹 플랫폼, 텍스타일 디자인 뱅크(Textile Design Bank)를 개발하여 운영하는 패션 테크 스타트업 ㈜텍스타일디자인뱅크 (대표 신수은)가 혁신성장유형 벤처기업 확인서를 취득했다고 밝혔다.
벤처기업확인서는 기술력과 성장 잠재력이 높은 기업을 대상으로 정부 지원이 필요하다고 인정되는 경우 발급되는 증서다. 인증을 얻은 기업은 보유 기술 및 역량에 대한 공신력 제고는 물론 연구개발(R&D), 채용 등과 관련한 정책 지원, 금융 및 세제 혜택 등을 받을 수 있다.
신수은 대표는 “벤처기업확인서 취득으로 기업의 기술력과 성장 가능성을 다시 한 번 확인하는 계기가 됐다”며 “더 큰 미래를 위해 R&D 인력을 증원할 뿐만 아니라 인공지능 AI 기술을 접목시켜 패션 · 텍스타일 디자인 시장에 혁신을 일으킬 수 있도록 과감한 투자를 진행하겠다”고 말했다. 이어 “앞으로도 민간 일자리 창출, 연구개발(R&D)등 사회적 가치를 실현에 더욱 힘쓰겠다”고 강조했다.
한편 2023년 3월 법인 전환한 텍스타일디자인뱅크는 전 세계 90개국을 대상으로 한 텍스타일 디자인 수출 중개부터 AI 텍스타일 디자인 제작 서비스 및 미국 저작권 등록 서비스까지 한번에 가능한 글로벌 AI 텍스타일 디자인 웹 플랫폼, Textile Design Bank를 개발해 운영해오고 있다.
특히 텍스타일 디자인 뱅크 웹 플랫폼에서 작년에 오픈한 ‘AI 텍스타일 디자인 제작 서비스’는 인공지능 생성형 기술을 활용해 텍스타일 디자인의 최소 단위인 One-repeat 파일을 1분 만에 생성해내고, 현업에서 사용 가능하도록 단순히 jpg 이미지 1장을 제공하는 것이 아니라 컬러도수별 레이어를 분리한 포토샵 PSD 파일을 자동으로 제작해 제공함으로써 업계에서 혁신을 일으키고 있다.
