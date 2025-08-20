신(神)라면 말고 신(辛)라면… ‘케데헌’ 컵라면 실제로 나온다

K팝을 소재로 한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장한 라면이 실제로 출시된다.
농심은 넷플릭스와 협업해 오는 8월 말부터 신라면과 새우깡, 소스 신제품 ‘신라면 툼바 만능소스’(8월 말 출시 예정)의 국내외 패키지에 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 등장 캐릭터를 적용한 제품을 선보인다고 20일 밝혔다.
특히 극중에서 ‘헌트릭스’(HUNTR/X)의 ‘루미’, ‘미라’, ‘조이’가 먹었던 컵라면의 디자인을 반영한 스페셜 제품을 한정 출시한다. 협업 제품은 한국과 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 주요 국가를 중심으로 운영할 예정이며, 글로벌 팬들과 소통할 수 있는 다양한 SNS 이벤트와 디지털 콘텐츠 및 오프라인 팝업 등을 통해 다양한 마케팅을 진행할 예정이다.
‘케이팝 데몬 헌터스’는 지난 6월 넷플릭스 공개 직후 K팝‧푸드 등 다양한 한국 문화를 사실적으로 묘사한 것이 입소문을 타면서 글로벌 팬덤을 만들어 가고 있다. 특히 농심 신(辛)라면과 한자어만 다른 ‘신(神)라면’, 농심과 발음이 유사한 ’동심’, 새우깡 모양을 닮은 스낵 등을 농심 제품을 연상시키는 장면이 노출되면서 주목을 받았다.
농심 관계자는 “소비자들이 자발적으로 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속에서 농심을 발견하고, 즐겁게 공유해 주신 덕분에 이번 협업이 성사될 수 있었다”라며 “‘케이팝 데몬 헌터스’가 K컬처를 전 세계에 알렸듯, 농심도 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 함께 글로벌 소비자들에게 K라면, K스낵의 맛과 가치를 진정성 있게 알려나가겠다”라고 전했다.
댓글 0