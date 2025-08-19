‘NBA 슈퍼스타’ 스테판 커리와 동행 이어가는 언더아머… 커리 시리즈7 출시

러닝화 기술 적용한 농구화 공개
중국 충칭서 ‘커리 브랜드 월드 투어’ 진행
‘커리 월드 투어’ 컬러, 8월 22일 발매
언더아머는 19일 스테판 커리의 시그니처 농구화 ‘커리 시리즈 7’을 오는 22일 출시한다고 밝혔다. 이 농구화는 커리의 빠른 스피드와 민첩성을 지원하도록 설계됐다고 한다.
‘커리 시리즈 7’은 NBA 플레이오프 7전 4승제에서 아이디어를 얻어 러닝화 기술을 접목했다. 슈퍼크리티컬 폼 미드솔(충격 흡수재)로 반응성과 안정성을 높였으며, UA Flow 아웃솔(바닥창)은 가볍고 접지력이 뛰어나 빠른 방향 전환을 돕는다. 3D 미드풋 샹크(중앙 지지 구조)와 Pebax® 플레이트(지지판)는 급정지 시 발목을 보호한다. 이중 밀도 UA Flow 쿠셔닝(완충층)과 오픈 셀 폼 삭라이너(안창)는 피로를 줄이고, 통기성 메쉬 소재로 편안함을 유지한다.
스테판 커리는 “러닝화의 가벼움과 반응성을 농구화에 담았다. 가볍고 안정적인 착용감”이라고 밝혔다.
8월 18~20일 중국 충칭에서 ‘커리 브랜드 월드 투어’가 열린다. 아시아 최초 커리 캠프(유망주 코칭)와 커리 콘(농구 문화 행사)으로 구성되며, 커리는 고교 선수들에게 코칭과 멘탈 케어를 제공한다. 언더아머 ‘UA NEXT’ 프로그램 선발 선수인 삼일고 양우혁, 무룡고 김건하, IMG아카데미 안강비가 참여한다.
첫 제품인 ‘커리 월드 투어’는 보라, 청록, 노랑, 빨강, 분홍을 더해 투어의 활기를 담았다고 한다. 8월 22일 무신사 발매되며, 가격은 23만9000원이다. 12월까지 6가지 색상이 순차 출시되며, 두 번째 색상부터 언더아머 공식 온라인 및 일부 오프라인 매장에서 판매된다.
