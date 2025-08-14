GTX-A 운정역이 바로 앞… 교통-생활 인프라 좋은 파주 대단지 아파트

GTX운정역 서희스타힐스
대단지 아파트가 다시 주목받고 있다. 소규모 혼합 단지에서 발생하는 커뮤니티 미비, 관리비 부담 이슈가 현실화되면서 입주 후 정주 안정성과 자치 기반을 갖춘 1000가구 이상 대단지가 실수요자의 지속적인 관심을 받고 있다.
파주시 동패동에 공급 중인 ‘GTX운정역 서희스타힐스’는 총 1499가구 규모의 대단지로 전용면적 59∼84㎡ 중소형 평형 위주로 구성돼 있다. 중대형보다 유지비 부담이 적고 실내 동선이 실용적인 중소형 주택 선호도가 높아지면서 실거주 층의 관심을 끌고 있다.
단지 규모가 크면 입주민 공동체의 자생력이 확보되기 쉽고 커뮤니티 시설도 풍부하게 구성되는 장점이 있다. GTX운정역 서희스타힐스는 어린이집, 피트니스센터, 경로당 외에도 공유 공간 중심 커뮤니티 설계가 예정돼 있다. 이는 거주 만족도와 장기 가치 유지에 기여할 수 있는 요소다.
생활 편의시설 역시 밀도 높게 분포돼 있다. 이마트, 파주 프리미엄 아울렛, 롯데백화점, 킨텍스 등이 인근에 위치해 있으며 향후 스타필드 빌리지 개장도 예정돼 있다. 또 새암공원, 운정호수공원, 한빛공원 등 녹지 인프라도 확보돼 있어 실거주에 적합한 환경을 갖췄다.
교통 인프라도 대규모로 확충될 예정이다. 단지 인근에는 수도권 광역급행철도인 GTX-A 운정역이 들어서며 이 노선을 이용하면 서울역까지 약 20분, 삼성역까지는 약 30분대 진입이 가능하다. 현재 운정∼서울역 구간은 개통됐고 2026년 삼성역 무정차 통과, 2028년 전 구간 완전 개통이 예정돼 있다.
국토교통부는 올해 초 발표한 ‘제2차 수도권광역교통망 계획’을 통해 GTX-A 외에도 수도권 M버스 확대, 광역버스 전용차로 구축, 3호선 연장 등 교통망 확대를 병행하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 운정은 교통·생활권 이중 확장을 누릴 지역으로 평가된다.
분양가도 수도권 내에서 합리적인 수준이다. GTX운정역 서희스타힐스는 3억 원대 분양가로 공급 중이며 중도금 무이자 혜택과 발코니 확장 무상 제공 등 실질적인 자금 절감 조건이 포함돼 있다. 최근 수도권 신규 분양 단지의 분양가가 5억∼7억 원대인 점을 감안하면 진입 장벽이 낮은 편이다.
무엇보다 이 단지는 사업 안정성이 확보된 정비사업지로 조합설립 인가와 지구단위계획 고시가 이미 완료됐다. 수도권 공급 불확실성이 커지는 상황에서 계획·절차가 명확한 단지에 대한 선호가 커지고 있어 안정성 측면에서도 강점을 갖는다.
이러한 입지와 가격 조건은 최근 발표된 6.27 부동산 금융규제 완화 정책과 맞물려 직접 수혜가 기대된다. 파주시는 비규제지역으로 주택담보대출비율(LTV)이 70%, 생애 최초 구입자는 최대 80%까지 적용된다. 또한 분양가가 5억 원 미만으로 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에서 제외돼 중도금 대출도 상대적으로 수월하다.
GTX운정역 서희스타힐스는 파주시 동패동 일대에 조성되며 모델하우스는 파주시 와동동에 위치해 있다. 사전 예약 없이도 주중·주말 모두 방문 상담이 가능하다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0