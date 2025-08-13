트럼프 “金엔 관세 없다”… 치솟던 금값 2.5% 급락

외신 “美금리 인하땐 金가치 상승”
도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지 시간) 금에 관세를 물리지 않겠다고 밝히면서 국제 금값이 급락했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 금 선물 가격은 2.48% 내린 온스당 3404.7달러를 나타냈다. 트럼프 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS) 트루스소셜에 “금은 관세가 부과되지 않을 것”이라고 적었기 때문이다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 미국 세관국경보호국(CBP)의 지난달 31일자 통관 결정서를 확인한 결과 1kg과 100온스(약 3.1kg) 금괴가 관세 부과 대상으로 분류됐다고 8일 보도했다. 이에 이날 금 선물 가격은 온스당 3491.30달러까지 급등했다.
하지만 백악관이 1kg 골드바에 대한 관세 부과 보도가 잘못됐다고 해명한 데 이어 이날 트럼프 대통령이 금에 대한 관세가 부과되지 않을 것이라고 직접 밝히며 금값은 다시 하락했다. 관련 업계에서는 1kg 골드바가 관세 대상에서 제외될 것으로 기대하고 있었지만 관세 부과 우려에 금값은 계속 상승세를 나타냈다. 한편 일부 외신들은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인하에 나서면 금의 가치가 더 높아질 것이라는 분석도 내놓고 있다. 1kg 금괴는 세계 최대 금 선물 시장인 미국 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래되는 상품이다.
