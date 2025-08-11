이랜드리테일 킴스클럽, 냉동 수박주스 출시 3주 만에 전량 판매

이랜드리테일은 킴스클럽이 여름 한정으로 출시한 냉동 수박주스가 출시 약 3주 만에 전량 판매됐다고 11일 밝혔다. 수박주스는 지난달 12일 첫 선을 보였으며 7월 31일 기준 누적 판매량 3만2000병을 기록했다.
제품은 설탕·첨가물을 넣지 않은 100% 착즙 주스로 씨가 없어 깔끔하고 떫은 맛이 없다고 한다. 냉동 상태로 보관하다가 해동해 슬러시 형태로 마실 수 있으며 330ml 용량 8병 세트가 1만9900원이다. 대형 수박을 소비하기 어려운 1인 가구나 2~3인 소가족이 부담 없이 구매할 수 있는 가격대다.
킴스클럽은 초고압살균(HPP) 방식으로 수박 과육만 착즙해 영양과 맛을 유지했다고 설명했다. 현지에서 착즙과 병입을 마친 후 급속 냉동해 장거리 운송에도 신선도를 유지하며, 냉동 상태로 최대 2년간 보관할 수 있다고 한다.
이랜드리테일 관계자는 “베트남 현지를 직접 방문해 산지와 가공 공장을 확보한 결과 품질과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 상품을 출시할 수 있었다”며 “하반기에는 망고·패션후르츠, 코코넛·깔라만시 혼합 주스 등 신제품을 추가로 선보일 계획”이라고 말했다.
냉동 수박주스는 재입고 됐고 현재 전국 킴스클럽 매장에서 판매 중이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
