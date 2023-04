“환절기에 걱정되는 면역력… 고농축 멀티비타민으로 관리하세요”

동원F&B ‘올리닉 울트라 비타 액션’

동원F&B 건강기능식품 라인업.

면역력과 건강관리에 대한 중요성이 강조되는 요즘, 건강기능식품을 찾는 소비자가 늘고 있다. 특히 가족 구성원 모두에게 필요한 영양소를 고루 담은 멀티비타민이 온 가족을 위한 필수품으로 주목받고 있다.동원F&B의 ‘올리닉 울트라 비타 액션’은 하루 한 병으로 간편하게 섭취하는 고농축 멀티비타민 제품이다. 액상, 캡슐, 정제가 한 병에 담겨 있는 올인원(All in One) 형태로 물 없이도 언제 어디서나 섭취할 수 있다.‘올리닉 울트라 비타 액션’은 면역력 증진에 도움을 줄 수 있는 대표 영양소인 아연을 비롯해 비타민B, C, D와 각종 미네랄 등 21가지 필수영양소가 들어 있다. 여기에 11종의 채소 혼합 농축액 분말과 15종의 발효효소 분말 등 현대인에게 필요한 유효 성분이 골고루 담겨 있어 면역 기능은 물론 균형 잡힌 영양 관리에 도움을 줄 수 있다.올리닉은 20여 년간 2200만 건 이상의 영양 상담을 통해 축적된 고객의 빅데이터를 바탕으로 탄생된 프리미엄 건강기능식품 브랜드다. 특허 및 개별 인정형 원료를 중심으로 다양한 기능성을 함유한 제품을 선보이고 있다.한편 동원F&B는 다가오는 가정의 달을 맞아 다음 달 31일까지 각종 건강기능식품에 대한 할인 행사를 진행한다. 이번 행사는 프리미엄 건강기능식품 브랜드 ‘올리닉’을 비롯해 홍삼 전문 브랜드 ‘천지인’, 종합 건강기능식품 브랜드 ‘GNC’, 이너뷰티 전문 브랜드 ‘뷰틱’ 등 다양한 브랜드의 건강기능식품으로 구성됐다.홍삼 브랜드 ‘천지인’은 ‘흑삼정 데일리원’ ‘홍삼녹용 침향환’ 등 프리미엄 제품에 주력한다. ‘흑삼정 데일리원’은 9번 찌고 9번 말리는 구증구포(九蒸九曝) 공법으로 추출한 흑삼 농축액을 함유한 제품으로 체내 흡수율을 높이고 면역력 증진에 도움을 줄 수 있다.고급스러운 선물로는 ‘홍삼녹용 침향환’이 안성맞춤이다. 세계 3대 향 중 하나인 침향을 비롯해 6년근 홍삼, 녹용 등 주요 성분을 50% 이상 함유하고 있으며 11가지 국내산 약재가 들어 있어 건강관리에 도움을 줄 수 있다.종합 건강기능식품 브랜드 ‘GNC’는 프리미엄 오메가3 제품인 ‘아쿠아셀 알티지 오메가3 플러스 디’ 등을 선보인다. ‘아쿠아셀 알티지 오메가3 플러스 디’는 알티지 타입의 오메가3(EPA 및 DHA 함유 유지) 지방산을 미세 입자 크기로 잘게 쪼개 체내 흡수를 돕는 ‘아쿠아셀(AquaCell)’ 공법을 적용했다. 1일 1캡슐로 혈행 건강은 물론 눈, 뼈 건강에 도움을 줄 수 있는 복합 기능성 제품이다.동원F&B는 현재 전국 110개 직영 매장을 운영 중이며 각 매장에는 ‘NC(Nutrition Consultant)’라 불리는 건강기능식품 전문 상담 영양사가 상주하고 있다. 영양사 면허를 취득한 NC는 고객과의 일대일 심층 상담을 통해 개인의 생활 습관, 건강 상태 등을 파악하고 맞춤 건강기능식품을 추천하고 있다.동원F&B 관계자는 “하루 한 번, 간편하게 섭취할 수 있는 고농축 멀티비타민 ‘올리닉 울트라 비타 액션’ 소중한 사람들의 면역력과 건강을 지키시길 바란다”라고 말했다.김신아 기자 sina@donga.com