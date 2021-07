[경제계단신]Btv 콘텐츠 혜택 ‘오션 에디션 롯데카드’ 나와

롯데카드는 SK브로드밴드와 함께 Btv 관련 혜택을 제공하는 상업자 전면 표시 카드(PLCC) ‘오션 에디션 롯데카드’를 선보였다. 오션 에디션 롯데카드로 Btv 이용요금을 자동 납부하면 오션(영화), 지상파 TV, CJ E&M(방송), 슈퍼키즈클럽(교육) 등 프리미엄 월정액 상품 중 하나를 무료로 이용할 수 있다. 전월 이용금액이 50만 원을 넘으면 초과 금액의 3%를 Btv 콘텐츠 구매에 쓸 수 있는 B포인트로 적립해준다. 연회비는 2만 원.인터넷전문은행 케이뱅크는 NH투자증권과 함께 케이뱅크 주식 최대 100주를 주는 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다. 케이뱅크 고객 중 NH투자증권 계좌를 처음 만들면 추첨을 통해 100주, 50주, 10주를 각각 1500여 명에게 지급한다. 총 153만여 명에게 최소 1주 이상을 지급할 계획이다. 주당 발행가는 6500원이다. 이벤트를 통해 받은 주식은 9월 15일 NH투자증권 계좌로 지급된다.우리금융지주가 2030년까지 ESG(환경, 사회, 지배구조) 금융에 100조 원을 지원한다. 우리금융은 12일 발표한 ‘그룹 ESG 비전 및 중장기 추진전략’에서 ESG 새 비전을 ‘Good Finance for the Next(금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상)’로 정하고, 중장기 목표로 ‘Plan Zero 100(탄소배출 제로, ESG 금융 100조 원 지원)’을 선언했다. 우리금융은 2050년까지 그룹 자체의 탄소배출량뿐만 아니라 자산 포트폴리오 탄소배출량도 ‘제로(0)’로 만들기로 했다.하나은행이 임신 중인 부부가 가입할 수 있는 ‘태아 사랑 하나 적금’ 상품을 출시했다. 금리는 기본 연 1.0%에 우대금리 1.0%가 적용된다. 분기별로 최저 1만 원에서 최대 150만 원까지 납입할 수 있다. 다음 달 31일까지 상품 가입자 중 선착순 3500명을 대상으로 초음파 사진 등 태아의 성장 과정을 보관할 수 있는 앨범을 제공한다.