미술전시의 축복… 끝없이 쏟아진다

바젤리츠-솔 르윗-서도호 온다… 하반기 기대작 미리보기
내달 13일 獨거장 바젤리츠 전시
9월엔 ‘개념미술’ 솔 르윗 개인전
구정아-서도호 등 韓작가도 기대
광주-부산 비엔날레까지 ‘풍성’
올 상반기 포르말린 수조 속 죽은 상어와 가짜 소머리(데이미언 허스트 전)로 ‘매운맛’을 보았다면, 하반기는 차가운 이성과 개념을 앞세운 20세기 설치미술가, 뛰어난 색감과 기교로 21세기를 사로잡은 회화·조각의 대가를 만날 차례다.
올 하반기 국내 미술계엔 솔 르윗(1928∼2007), 게오르크 바젤리츠(1938∼2026) 등 미술사에 남은 작가부터 지난해 영국 테이트모던에서 전시를 연 서도호, 꽃과 죽음을 다룬 회화로 국내에도 팬이 많은 조지아 오키프(1887∼1986)까지 유명 작가들의 전시가 이어진다.
● 세계적 거장들의 개인전
올 4월에 세상을 떠난 바젤리츠는 거꾸로 그린 회화로 전후 유럽 사회의 파괴된 질서를 표현해 세계 미술계에 강력한 영향을 끼쳤다. 2021년 프랑스 파리 퐁피두센터에서 60년 화업을 집대성한 회고전을 열었으며, 2019년엔 생존 작가 최초로 이탈리아 베네치아 아카데미 미술관에서 개인전을 열어 고전 거장들과 어깨를 나란히 했다.
그런 바젤리츠의 개인전이 다음 달 13일 서울 종로구 세화미술관에서 열린다. 세화미술관에서는 거꾸로 뒤집힌 인물 회화를 비롯해 드로잉, 부조와 작고 직전 작가가 그린 신작을 만나볼 수 있다. 안미희 세화미술관장은 “바젤리츠가 살아있을 때 성사된 전시이자, 작고 후 최대 규모인 만큼 작가의 명성에 걸맞은 전시를 선보이겠다”고 밝혔다.
‘차가운 이성의 개념미술가’ 솔 르윗 개인전은 9월 1일 서울 용산구 아모레퍼시픽미술관에서 개막한다. 르윗은 작가가 지시문을 작성하고, 제3자가 이 지시문에 따라 완성하게 만든 작품이 대표적이다. 작품의 주인이 창작자인지, 아니면 그것을 받아들이는 사람인지 질문을 던진 개념미술가로, 1960년대 미국을 중심으로 일어난 미니멀리즘 예술의 대표 주자 중 한 명이다. 벽에 그리는 ‘월 드로잉’과 조각, 회화, 드로잉 등을 선보일 예정이다.
● 서도호·구정아에 비엔날레도 풍성
국제 미술계에서 활발히 조명되는 한국 작가의 작품도 대규모로 만나볼 수 있다. 국립현대미술관 서울관에서 8월 27일 개막 예정인 ‘서도호’전은 초기작과 대표작, 진행 중인 프로젝트를 아우른다. 특히 반투명한 천으로 자기가 살던 집을 복제해 만든 ‘집 속의 집’ 시리즈가 주목된다. 리움미술관은 9월 개념미술가 구정아 개인전을 연다. 전시장이나 미술관 로비, 벽 뒤 등 예기치 못한 장소에 작품을 설치할 예정이다.
2년마다 돌아오는 국제 현대미술전, 비엔날레도 광주와 부산에서 열린다. 9월 5일 개막하는 광주비엔날레는 ‘너는 네 삶을 바꿔야 한다’를 주제로 43팀의 작품을 선보인다. 싱가포르 출신 미디어 아티스트 호추녠(허쯔옌)이 예술감독을 맡아 ‘변화’에 초점을 두고 기획했다. 호 감독은 “각기 다른 실험과 실천이 한자리에서 대화하며 서로를 증폭시키는 연대의 장을 구상하고 있다”고 밝혔다. 부산비엔날레는 8월 29일부터 47팀이 참여해 ‘불협하는 합창’을 주제로 전시를 연다.
지난해 개관한 서울시립사진미술관에서 16일 개막하는 마틴 파(1952∼2026) 회고전도 관심을 끈다. 파는 다큐멘터리 사진계의 거장으로, 이번 전시가 아시아 첫 회고전이다. 1990년대 후반과 2000년대 초반 한국을 방문해 촬영한 남한과 북한 관련 사진들을 비롯해 생애를 아우르는 작품들이 공개된다. 국립현대미술관 과천관에선 11월부터 미국 여성 화가 오키프의 회화를 비롯한 시카고미술관 소장품을 선보이는 기획전 ‘조지아 오키프와 미국 모던 아트’가 열린다.
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