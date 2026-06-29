‘그리운 금강산’ 작곡가 최영섭 선생 별세…향년 97세

국민 애창가곡 ‘그리운 금강산’을 작곡한 작곡가이자 지휘자 최영섭 선생이 29일 오전 노환으로 별세했다. 향년 97세.
1929년 경기도 강화에서 태어난 고인은 한국 가곡계를 대표하는 작곡가로, 1961년 발표한 ‘그리운 금강산’(한상억 시)을 통해 이름을 널리 알렸다. 이 곡은 분단의 아픔과 고향에 대한 그리움을 담아 세대를 넘어 사랑받으며 한국을 대표하는 가곡으로 자리 잡았다.
고인은 ‘그리운 금강산’ 외에도 ‘고요한 아침의 나라’, ‘오! 사랑하는 나의 조국’ 등 다수의 가곡을 발표하며 한국 가곡 발전에 기여했다. 작곡가뿐 아니라 지휘자로도 활발히 활동하며 한국 클래식 음악의 저변 확대에 힘썼다.
교육자로서도 평생 후학 양성에 헌신했다. 한양대학교 음악대학 교수와 중앙대학교 음악교육학과 겸임교수를 지내며 수많은 음악인을 길러냈다.
고인은 포크록 그룹 들국화의 베이시스트이자 싱어송라이터인 최성원 씨의 부친으로도 잘 알려져 있다.
빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 7월 1일이다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0