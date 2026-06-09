‘오직 하나뿐인 그대’ 심신, 이번엔 ‘함께’를 노래하다

‘오직 하나뿐인 그대’를 찾던 사람이 35년 지난 이제 세상 친구들과 ‘함께 가자’고 한다.
1990년대를 대표하는 원조 꽃미남 가수 심신이 희망과 연대의 메시지를 담은 신곡 ‘Come Together’로 돌아온다. 이번 싱글은 2024년 ‘이 밤’ 이후 새로 선보이는 노래다. 시티팝 사운드에 경쾌한 디스코 감성을 더했다. 펑키한 리듬과 밝은 멜로디로 누구나 흥겹게 즐길 수 있는 곡으로 심신이 직접 작사, 작곡했다.
노래는 힘든 현실에서 길을 잃고 방황하는 사람들을 향한 따뜻한 위로와 응원을 담았다. 경쾌한 기타 전주에 이어 ‘길을 잃고 걸어가던 넌 지금 어디에’라는 질문으로 시작하는 노래는 ‘이제 우리 같이 모여/다 함께 달려봐’ ‘이제 내 곁으로 돌아와/니가 보고 싶다’ 로 이어진다. 한때 멀어졌던 친구와 다시 손 맞잡고 살아 나가자는 의미를 담았다. 후렴에서는 ‘It‘s gonna be alright(다 잘 될 거야)’이 중독성 있게 반복되며 힘들어하는 이들에게 ‘괜찮아질 것’이라고 위로를 건넨다. 가사 곳곳에 등장하는 ‘우리’ ‘친구’ ‘함께’라는 말은 연결과 공감의 가치를 강조한다. 심신은 “같은 세상을 살아가면서 실의에 빠진 친구들에게 희망과 용기를 전하고 싶었다”면서 “서로 응원하며 함께 나아가자는 메시지를 가사로 표현했다”고 설명했다.
1990년 발표한 1집 앨범의 ‘오직 하나뿐인 그대’가 빅히트를 기록하며 등장한 심신은 ‘욕심쟁이’ ‘그대 슬픔까지 사랑해’ 등을 연이어 히트시켰다. 훤칠한 외모와 세련된 이미지로 많은 사랑을 받았다. 전성기 이후에는 스타일에 변화를 주면서 음반 발표와 공연 활동을 꾸준히 해 왔다.
노래 Come Together는 10일 낮 12시 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 공개된다.
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