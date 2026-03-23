[오늘의 운세/3월 23일]

● 쥐
48년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
60년 승자의 아량과 여유가 필요.
72년 금전 문제나 사람 문제로 고민할 수 있다.
84년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
96년 상황이나 분위기 파악을 잘할 것.
08년 온라인 소통이나 정보 수집을 통해 유익한 기회를 잡게 된다.
● 소
37년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
49년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
61년 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
73년 작은 것에 인색하지 말 것.
85년 고백하기에 좋은 날, 용기가 필요.
97년 손아랫사람의 의견을 경청하면 뜻밖의 화합과 해결책을 찾게 된다.
● 범
38년 외출할 때는 따뜻하게 입는 것이 좋다.
50년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
62년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
74년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
86년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
98년 다소 불리한 상황이 닥칠 수 있으나 재치와 순발력으로 위기를 모면.
● 토끼
39년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
51년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
63년 기대가 크면 실망도 크다.
75년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
87년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
99년 미뤄왔던 일에서 반가운 성과가 보인다. 상대방의 감정을 먼저 배려하라.
● 용
40년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
52년 자존심 버려라. 백지장도 맞들면 낫다.
64년 상대방의 입장에서도 생각해볼 것.
76년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
88년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라.
00년 운기가 다소 침체되어 있으나, 성실함으로 버티면 신뢰를 얻게 된다.
● 뱀
41년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
53년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
65년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
77년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
89년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
01년 집중력이 최고조에 달하는 날, 공부나 어려운 과제에 도전해 볼 것.
● 말
42년 명예가 따르고 만인에게 축복 받는 기상.
54년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 길하다.
66년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
78년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
90년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
02년 누군가로부터 고백을 듣거나 중요한 약속을 하게 될 수 있는 날이다.
● 양
43년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다.
55년 겉치레보다는 마음 편안한 것을 선택.
67년 이득도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
79년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
91년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
03년 계획대로 진행되지 않아 답답할 수 있으나, 무리한 추진은 금물.
● 원숭이
44년 계획한 일이 순풍에 돛을 달 듯 풀린다.
56년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
68년 배우자와 시간을 가져라.
80년 가급적 대중교통 이용할 것.
92년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
04년 상대가 나보다 강할 수 있으니 독단적인 결정보다는 협력이 필요.
● 닭
45년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
57년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
69년 일도 많지만 보람도 크다.
81년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
93년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
05년 새로운 문이 열리는 형국, 변화를 두려워하지 말고 수용할 것.
● 개
46년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고 할 것.
58년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
70년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
82년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
94년 가끔은 일상생활에서 벗어나 보아라.
06년 혼자 해결하기 힘든 일은 주변에 도움을 요청하는 것이 현명.
● 돼지
47년 같은 생각을 가진 사람과 뭉칠 것.
59년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
71년 좋은 소식이 기다리고 있다.
83년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
95년 금전적인 문제는 큰 어려움 없이 풀린다.
07년 실속 없는 말은 줄이고 본인의 내실을 기하는 데 집중하는 하루로 만들어라.
인천철학관 박성희 원장
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