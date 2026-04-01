20㎏ 감량 소유…“남들이 꼴 보기 싫을 정도로 조금 먹어”

그룹 ‘씨스타’ 출신 솔로 가수 소유(35·본명 강지현)가 다이어트 후 건강한 근황을 전했다.
28일 유튜브 채널 ‘tzuyang쯔양’에 공개된 영상에서 유튜버 쯔양과 소유는 경기 안양시의 한 불냉면 집을 찾아 먹방을 선보였다.
소유는 “예전엔 매운 음식을 정말 잘 먹었다”며 “불닭볶음면을 처음 먹었을 때도 기대보다 덜 맵다고 느꼈을 정도”라고 남다른 애정을 드러냈다. 이어 “현재 다이어트 중이라 평소에는 새 모이만큼 먹는데 오늘은 열심히 먹어보겠다”며 가장 매운 단계의 열무냉면과 돈가스를 주문했다.
그러면서 소유는 꾸준한 자기관리 비결로 운동을 꼽았다. 그는 “근육량은 나이 들었을 때 행복의 양과 비례한다”면서 “기본으로 일주일에 주 1회 정도는 운동을 해야 한다고 생각한다. 나도 매일은 안 한다”고 밝혔다.
과거 20㎏ 감량에 성공한 뒤 현재까지 몸무게를 유지 중이라는 소유는 “너무 억지로 참지 않고 먹고 싶은 걸 다 먹는다. 너무 먹고 싶으면 맛만 보는 정도(로 조절한다)”고 설명했다. 또 다이어트 시 마음가짐에 대해서는 “남들이 보기에 내 먹는 모습이 꼴 보기 싫을 것이라고 스스로 마인드셋을 하는 것이 도움이 된다”며 독특한 절제 노하우를 공개해 눈길을 끌었다.
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