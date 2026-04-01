[프리미엄뷰]레고-티니핑 등 40% 할인… 어린이날 선물 부담 줄었다

롯데마트 토이저러스 내달 6일까지 완구 할인
레고 고속 기차-레고 경찰서는 10% 추가 할인 혜택
온-오프라인서 6만원 이상 카드 결제시 ‘1만원 쿠폰’
파주-이천-대구율하점, 팝업스토어-경품 행사 진행
롯데마트 토이저러스는 다가오는 어린이날을 맞아 토이저러스 잠실점, 청량리점을 포함한 전국 42개 점포에서 5월 6일(수)까지 대규모 완구 할인 행사를 진행한다. 이번 행사는 ‘레고’, ‘헬로카봇’, ‘캐치! 티니핑’ 등 2000여 종의 인기 브랜드 완구와 ‘젤다의 전설’, ‘별의 커비’, ‘포켓몬’ 등 닌텐도 게임류에 대해 할인 혜택을 제공한다.
먼저 ‘레고’ 브랜드 완구를 최대 40% 할인 판매해 선보인다. ‘레고 단풍나무 분재’는 기존 대비 40% 할인된 가격에 선보이며, ‘레고 생명의 드래곤’과 ‘레고 위더 전투’는 각각 11만8900원, 7만6400원에 판매한다. ‘레고 고속 기차’와 ‘레고 경찰서’는 엘포인트 회원을 대상으로 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.
레고 외에도 ‘포켓몬스터 변신 브레이브담청호 특별판’은 기존 대비 40% 할인한 4만7940원에, ‘뽀로로 아이스크림 가게’와 ‘레스큐 타요 포크레인 중장비 타워 디럭스세트’는 각 30%, 20% 할인 판매한다. ‘캐치! 티니핑 프린세스 팩트’는 기존 대비 1만 원 할인 혜택을 제공하며, ‘핑크퐁 용감한 슈퍼구조대 출동본부’와 ‘핑크퐁 병원놀이 의사 가방세트’는 각각 20% 할인된 가격에 선보인다.
어린이날 시즌을 맞아 완구 신상품도 준비했다. 다양한 블록으로 구성된 ‘오늘좋은 통큰블럭’을 4월 29일(수) 3만2900원에 신규 출시한다. 또한 포켓몬을 레고로 구현한 ‘레고 이브이’, ‘레고 피카츄와 몬스터볼’은 5월 1일(금) 신규 출시해 각각 7만9900원, 27만9900원에 판매한다.
어린이날 할인 행사 기념 프로모션도 마련했다. 4월 23일(목)부터 5월 5일(화)까지 오프라인 토이저러스 매장에서 엘포인트 회원이 완구를 6만 원 이상 행사 카드로 결제할 경우 1만 원 롯데상품권을 선착순 증정한다. 온라인 토이저러스몰에서는 동일 조건으로 구매 시 1만 원 즉시 할인 쿠폰을 제공한다. 추가로 토이저러스 온·오프라인 이용 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행하며 추첨을 통해 ‘닌텐도 스위치2’, ‘레고 골든리트리버 강아지’, ‘포켓몬스터 30주년 첫 파트너 컬렉션’ 등을 증정할 계획이다. 추가로 ‘더 티니핑 미니 잠실점·청량리점’에서는 5월 10일(일)까지 어린이날 특별 행운 상자와 키링 이벤트 등 다양한 현장 참여 이벤트를 선보인다.
롯데마트 토이저러스는 가정의 달을 맞아 할인 행사 외에도 오프라인 팝업스토어를 운영한다. 4월 23일(목)부터 5월 6일(수)까지 롯데프리미엄아울렛에 위치한 토이저러스 이천점에서는 ‘레고’ 팝업을 열고 인기 상품 10종을 할인 판매 및 포토존을 구성해 선보인다. 어린이날 주간인 5월 1일(금)부터 5일(화)까지는 ‘행운의 에어볼 뽑기’ 이벤트를 통해 다양한 경품을 제공한다. 또한 4월 24일(금)부터 5월 5일(화)까지 토이저러스 대구율하점에서는 ‘잔망루피 팝업스토어’를 열고 봉제 인형, 키링, 마우스패드 등 100여 종의 굿즈를 선보인다. 행사 기간 동안 2만 원 이상 굿즈를 구매하는 고객에게는 ‘잔망루피 아크릴 스탠드’를 증정한다. 4월 30일(목)부터 5월 6일(수)까지 토이저러스 롯데프리미엄아울렛 파주점에서는 ‘마이크로 킥보드 팝업스토어’를 운영한다. 킥보드 구매 고객에게 LED 라이트를 증정하고, 30만 원 이상 구매하는 경우 스냅버디를 추가 제공한다.
이영노 롯데마트 TRU부문장은 “다가오는 어린이날을 맞아 롯데마트 토이저러스에서만 만나볼 수 있는 특별한 할인 행사와 팝업 스토어 이벤트들을 준비했다”며 “앞으로도 온 가족이 즐길 수 있는 다양한 체험형 프로모션과 할인 행사를 선보임으로써 가족 단위 고객의 방문이 확대될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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