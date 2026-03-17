가구부터 생활용품까지 1500종 최대 80% 할인

[집愛 살다] 한샘
30일까지 쇼핑축제 ‘쌤페스타’
이사-혼수 겨냥 역대급 세일
한정판 굿즈-제휴 패스권 등
매장 방문객 전용 혜택 강화
종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘(대표 김유진)이 오는 30일까지 상반기 최대 규모의 쇼핑 축제 ‘쌤페스타’를 진행한다.
쌤페스타는 가구부터 인테리어, 생활용품까지 전 카테고리를 아우르는 한샘의 대표 프로모션으로 매년 상·하반기 두 차례 열린다. 올 상반기에는 이사·입주·혼수 수요가 집중되는 봄 시즌을 맞아 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 1500여 종의 상품을 최대 85% 할인하는 역대급 규모로 운영된다.
특히 이번 행사는 온라인 프로모션의 열기를 오프라인으로 확산시키기 위해 매장 방문 고객만을 위한 전용 혜택을 대폭 강화한 점이 돋보인다. 리하우스·홈퍼니싱 혜택 강화로 인테리어 비용 부담 완화
먼저 인테리어 공사를 앞둔 고객을 위한 ‘리하우스’ 혜택이 파격적이다. 한샘은 리하우스 매장을 통해 키친, 바스, 수납 패키지를 구매하는 고객에게 금액에 따라 창호와 마루 등 최대 1000만 원 상당의 한샘 제품을 제공한다. 단품 구매 시에도 삼성·LG 오븐, 휴젠뜨 환풍기 등 인기 가전 증정과 추가 할인까지 최대 300만 원에 달하는 혜택을 누릴 수 있다. 이는 고물가 시대 고객의 인테리어 비용 부담을 덜어주려는 한샘의 전략적 행보다.
가구 중심의 ‘홈퍼니싱’ 매장 혜택도 풍성하다. Q(퀸)·K(킹) 사이즈 침대와 포시즌 매트리스를 동시 구매하면 프레임을 30% 할인하며 베스트셀러 소파 10종은 최대 107만9000원까지 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 또한 식탁 세트 구매 시 의자를 추가 증정하는 ‘1+1’ 이벤트와 시그니처 붙박이장의 특수장 할인 등 실질적인 체감 혜택을 높였다. 400만 원 이상 구매 시에는 금액대별 최대 100만 원의 추가 할인이 더해져 구매 규모가 커질수록 고객이 받는 혜택도 풍성하다.
한정판 굿즈·제휴 패스권으로 ‘즐거운 매장 경험’ 선사
쌤페스타는 단순한 할인 행사를 넘어 한샘이 지향하는 공간의 미학을 경험하는 축제로 진화하고 있다. 특히 혼수를 준비하는 신혼 고객을 겨냥한 ‘한샘×일광전구’ 한정판 조명은 감성적인 공간 연출을 원하는 젊은 층의 취향을 저격했다. 한정판으로 제작된 이 조명은 400만 원 이상 결제 시 금액대별 추가 할인 및 가전 제휴 혜택과 더불어 제공되며 ‘한샘 Pick’ 상품 구매 고객에게도 증정된다.
매장 입지에 따른 맞춤형 프로모션도 활발하다. 용산, 고양, 하남 등 대형 복합 쇼핑몰 내 입점한 한샘 매장에서는 ‘3종 제휴 패스권’을 제공한다. 제휴사 영수증을 지참하고 매장을 방문해 견적 상담을 받은 고객은 쇼핑과 맛집, 문화생활 혜택을 동시에 누릴 수 있다. 가구 쇼핑을 지루한 과정이 아닌 하나의 즐거운 나들이 경험으로 인식하게 만드는 효과를 거두고 있다.
매주 새로운 이벤트로 온라인 쇼핑 재미 더해
한샘몰에서는 온라인 고객들을 위한 다양한 혜택을 마련했다. 매주 월요일 선착순으로 최대 할인 혜택을 제공하는 ‘월요 2배딜’과 주요 상품 2개 동시 구매 시 혜택이 커지는 ‘1&1딜’을 새롭게 도입했다.
또한 지난 하반기 큰 호응을 얻었던 ‘카테고리 특가’는 거실·침실·다이닝 등으로 범위를 확대했다. △시그니처 드레스룸 △스위브 더마스터 소파 △플로 식탁 △이지바스5 등 한샘의 신제품을 특별가에 선보이는 ‘신상 쇼케이스’도 함께 운영한다.
한샘 관계자는 “이번 쌤페스타는 이사와 결혼이 많은 봄철을 맞아 고객들이 고품질의 인테리어 상품을 합리적인 가격에 경험할 수 있도록 온오프라인 모두 집중해 준비했다”며 “단순한 할인을 넘어 매장을 찾는 고객들에게 즐거운 라이프스타일 경험을 선사하고 인테리어 고민을 해결해 주는 기분 좋은 쇼핑 축제가 되길 기대한다”고 전했다.
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