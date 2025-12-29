‘최고의 시설’ 명필름아트센터, 경영난에 내년 2월 폐관

영화 팬들에겐 “성지순례 장소”로 꼽혔던 경기 파주시 ‘명필름아트센터’가 내년 2월 1일 운영을 종료한다. 2015년 5월 1일 운영을 시작한지 11년 만이다. 영화 제작사가 직접 운영하는 국내 유일의 극장이었던만큼, 영화계 안팎에선 안타깝다는 반응이 쏟아지고 있다.
명필름아트센터는 영화 ‘접속’(1997년)과 ‘공동경비구역 JSA’(2000년), ‘와이키키 브라더스’(2001년), ‘시라노; 연애조작단’(2010년), ‘건축학개론’(2012년) 등을 제작한 명필름이 운영해 왔다. 2015년 명필름이 파주로 터전을 옮기며 새로 마련한 공간으로, 영화관·아카이브 룸·공연장 등 복합문화공간을 지향했다.
하지만 2023년 리뉴얼까지 했음에도 결국 경영난을 이기지 못했다. 명필름아트센터와 명필름 사무실이 있는 2개 동 모두 현재 매각된 상태다. 명필름아트센터 관계자는 동아일보와의 통화에서 “영화의 완성도를 최대한 관객들에게 전달하고 싶은 마음에 마련했던 공간이었으나 오래 지속되지 못하게 돼 아쉽다”라며 “영화계 사정이 좋지 않은 가운데 이런 소식까지 전해드리는 게 송구할 따름”이라고 했다.
관객들이 특히 명필름아트센터 지하의 영화관에 대한 아쉬움을 드러내고 있다. 해당 영화관은 4K 영사시스템과 돌비 애트모스 사운드를 장착해 ‘국내 최고 영화 시설 중 하나’라는 평을 받아왔다. 봉준호 감독의 ‘기생충’, 박찬욱 감독의 ‘헤어질 결심’의 기술 시사가 여기서 이뤄졌다. 오랫동안 이곳을 이용해온 한 관객은 “펀딩이든 뭐든, 도와서 다시 운영될 수 있다면 좋겠는데 너무 속상하다”며 “그동안 자리를 지켜줘 고마웠다”고 했다.
명필름아트센터 측은 내년 1월 1일부터 한 달간 마지막 기획전을 연다. 미개봉작인 ‘길위의 뭉치’와 미처 상영하지 못했던 ‘3670’(2025년) ‘데드데드 데몬즈 디디디디 디스트럭션: 파트2’(2024년) ‘아침바다 갈매기는’(2024년) 등 3편, 프로그래머가 추천하는 영화 6편 등 총 10편을 선정해 상영할 예정이다. 추가로 폐관 당일(2월 1일)만 상영하는 명필름의 대표작 ‘와이키키 브라더스’는 이달 24일 예매가 시작되자마자 매진됐다.
