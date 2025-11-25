문가영, K-문화 대표 얼굴 됐다…말레이시아 한류박람회 홍보대사 위촉

24일 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(이하 코트라)는 본사에서 ‘2025 쿠알라룸푸르 한류박람회 홍보대사 위촉식’을 열고, 배우 문가영을 홍보대사에 임명했다.
문가영은 오는 12월 11일부터 말레이시아에서 개최되는 ‘2025 쿠알라룸푸르 한류박람회(Korea Brand & Entertainment Expo 2025, Kuala Lumpur)’를 대표해 홍보대사로 활동한다. 홍보대사로 위촉된 문가영은 3일간 진행되는 개막식 행사, 팬사인회, 기부 캠페인 등 다양한 프로그램을 통해 한국 문화의 긍정적 이미지를 널리 알리는 데 적극적으로 참여할 예정이다.
문가영은 “올해 아세안 의장국인 말레이시아 한류박람회 홍보대사로 함께하게 되어 영광이며, 현지 팬과 대중 분들께 한국 문화를 더욱 잘 소개하고 싶다”고 소감을 전했다.
● 드라마·예능·영화까지 종횡무진…문가영의 글로벌 행보
다양한 장르에서 주연을 맡으며 탄탄한 연기력을 입증해온 문가영은 2020년 tvN 드라마 ‘여신강림’을 통해 국내외에서 폭발적인 사랑을 받으며 글로벌 스타로 자리매김했다. 해당 작품은 공개 이후 지금까지도 전 세계 주요 OTT 플랫폼에서 꾸준한 인기를 이어가며 ‘신한류’ 열풍을 이끄는 대표작으로 자리하고 있다.
올해는 tvN 드라마 ‘그놈은 흑염룡’과 ‘서초동’의 주연으로 활약하며 K-콘텐츠 확산에 힘을 보탰다. 특히 ‘서초동’ 종영 행사 참석을 위해 방문한 말레이시아에서는 2만여 명의 현지 팬들이 운집해 폭발적인 환호를 보냈고, 이를 통해 문가영의 글로벌 영향력을 다시 한번 확인할 수 있었다.
최근 첫 아시아 팬미팅 투어를 통해 아시아 전역의 팬들과 소통한 문가영은 Mnet 글로벌 밴드 서바이벌 ‘스틸하트클럽’에서 첫 음악 예능 MC에 도전해 다양한 국적의 참가자들과 교감하며 안정적인 진행을 선보였다. 오는 12월 31일 개봉하는 영화 ‘만약에 우리’를 통해 연말 극장가에서 관객과 만날 예정이다.