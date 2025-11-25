“우리의 영원한 꽃할배”…나영석PD, 故이순재 추모하며 미공개 사진 공개

tvN 예능프로그램 ‘꽃보다 할배’ 측이 고 이순재를 추모하며 비하인드 사진을 공개했다. 이순재는 해당 프로그램을 통해 ‘꽃할배’라는 애칭을 얻으며 큰 사랑을 받았다.
채널 십오야는 25일 공식 SNS에 “우리의 영원한 꽃할배, 이순재 선생님을 깊은 애도와 함께 추모합니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.
이어 “선생님과 함께한 모든 시간과 가르침을 잊지 않겠다. 하늘나라에서 평안하시길 진심으로 기도하겠다”고 전했다.
공개된 사진 속 이순재는 ‘꽃보다 할배’ 멤버들, 나영석PD 등과 함께 다양한 포즈를 취하며 환하게 웃고 있다. 카메라 속 그의 미소가 조용한 먹먹함을 남긴다.
● 나영석PD “성실함의 귀감…하늘나라에서 편히 쉬기를” 추모
부고 소식이 전해진 25일, ‘꽃보다 할배’ 시리즈를 연출한 나영석PD는 허망한 마음을 감추지 못했다. 그는 이순재와 2013년 ‘꽃보다 할배’ 유럽&대만 편을 시작으로 스페인 편(2014), 그리스 편(2015), 동유럽 편(2018) 모두 함께했다.
나영석PD는 이날 오전 진행된 넷플릭스 예능 ‘케냐 간 세끼’ 제작발표회에서 “아침에 연락을 받고 너무 놀랐다”며 이순재의 비보를 언급했다.
그는 “선생님과 여행하고, 선생님이 연극하는 곳도 찾아뵙고, 같이 추억을 나눈 어르신들과 자리도 하곤 했는데 최근 1년 동안은 선생님이 몸이 안 좋으셔서 뵙지 못했다”고 전했다.
그러면서 “생전에 여행하면서, 사적인 자리에서 선생님이 우리 후배들에게 들려주신 이야기는 ‘끝까지 무대 위에서 있고 싶다’였다. 그 말씀을 통해서 꾸준하게 그리고 성실하게 일하는 가치에 대해 선생님이 귀감이 되어주셨다. 몸 편히 하늘나라에서 쉬실 수 있기를 기도하겠다”고 애도했다.
한편, 현역 ‘최고령 배우’로 활동해온 배우 이순재는 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분 예정이며 장지는 이천 에덴낙원이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
