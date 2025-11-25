조보아, 결혼 1년 만에 축복…임신 소식 전했다

배우 조보아가 결혼 1년 만에 임신 소식을 전했다.
조보아 소속사 엑스와이지 스튜디오는 25일 “조보아 배우에게 소중한 새 생명이 찾아왔다”고 공식 입장을 밝혔다.
출산 시기 등 자세한 내용은 공개하지 않았다. 소속사 측은 “축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐 주시길 부탁드린다”며 “조보아 배우에게 언제나 애정 어린 관심과 사랑을 보내주시는 모든 분들께 깊은 감사를 드리며, 복귀 후 배우로서 좋은 연기로 보답할 예정”이라고 전했다.
그러면서 “다시 한번 조보아 배우에게 보내주신 축하와 따뜻한 응원 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.
한편 조보아는 지난해 10월 비연예인 남성과 결혼했다. 2012년 tvN 드라마 ‘닥치고 꽃미남 밴드’로 데뷔한 그는 ‘복수가 돌아왔다’ ‘구미호뎐’ ‘탄금’ 등에 출연했다. 차기작으로는 디즈니+ ‘넉오프’ 공개를 앞두고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
