“이런 부케 처음”…이장우·조혜원의 ‘호두과자 웨딩’ 화제

배우 이장우와 조혜원이 7년 열애 끝에 결혼한 가운데, 결혼식에서 선보인 ‘호두과자 부케’와 이색 답례품이 온라인에서 큰 화제를 모으고 있다. 두 사람의 결혼식은 비공개였지만, 하객과 브랜드사가 SNS에 현장을 공유하면서 특별한 웨딩 아이템에 관심이 쏠리고 있다.
이장우와 조혜원은 23일 서울 송파구의 한 호텔에서 양가 가족과 가까운 지인들을 초대해 비공개 결혼식을 올렸다. 주례는 방송인 전현무가 맡았고, 사회는 웹툰 작가 기안84가 진행했다. 축가는 이장우의 사촌 형인 플라이 투 더 스카이 환희와 뮤지컬 배우 민우혁·한지상이 불러 화려한 라인업을 이뤘다.
● 왜 호두과자였을까? 의미까지 담긴 특별한 웨딩 부케
조혜원은 순백의 웨딩드레스를 입고 밝게 웃으며 버진 로드를 걸었다. 두 사람의 결혼식 현장은 동료들의 SNS에 올라오며 주목을 받았다.
본식 이후 가장 큰 화제를 모은 것은 단연 ‘호두과자 부케’였다. 이장우가 현재 호두과자 브랜드 ‘부창제과’의 홍보모델로 활동 중인 만큼, 이를 활용한 특별한 부케가 준비된 것이다.
업체 측은 공식 SNS에 “이장우 님 결혼식에 호두과자 모형으로 만든 서프라이즈 선물이 함께했다”며 관련 사진을 공개했다. 사진에는 세상에 단 하나뿐인 호두과자 부케를 들고 환하게 미소 짓는 조혜원의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.
이어 업체 측은 “고귀한 손님께 내는 재료로 옛날부터 쓰여 온 ‘호두’는 ‘자손번창’과 ‘가문의 번영’을 뜻하는 혼례 음식의 의미를 담고 있다”고 설명하며 “사랑과 축복이 가득한 이 순간, 두 분의 앞날에 한결같은 행복과 번영이 함께하길 바란다”고 축복했다.
● ‘호두과자 부케’만 있나? 답례품까지 화제…현장 반응 폭발
이날 하객들에게 전달된 답례품은 이장우와 조혜원의 일러스트가 담긴 호두과자였다.
포장 박스 겉면에는 환하게 웃는 이장우와 조혜원의 일러스트가 그려졌고, ‘사랑으로 구운 부창제과의 달콤한 호두과자에 오늘 함께해 주신 따뜻한 마음에 대한 진심 어린 감사를 담았습니다’라는 문구가 담겨 특별함을 더했다. 배우 이주승 등 하객들은 SNS에 답례품 인증샷을 올리며 유쾌한 현장 분위기를 공유했다.
호두과자 부케와 답례품을 본 누리꾼들은 “호두과자 부케라니 새로운 웨딩 트렌드다”, “유쾌하고 귀엽다”, “너무 신기하다”는 반응이 이어졌다.
● 드라마 인연에서 부부로…이장우·조혜원의 결실
이장우와 조혜원은 2018년 KBS 2TV 주말드라마 ‘하나뿐인 내편’을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 2023년 6월 교제 사실을 인정한 뒤 공개 열애를 이어왔다.
지난 8월 결혼을 앞두고 이장우는 유튜브 채널 ‘살찐삼촌 이장우’에서 “아이를 정말 많이 낳고 싶다”며 “같이 밥을 먹고 내가 직접 음식을 잘라주며 ‘이거 맛있지?’라고 말하는 소박한 꿈이 있다”고 2세 계획을 언급하기도 했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
