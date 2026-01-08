고립무원 日 “다카이치, 다케시마로 한국 자극말라”

中, ‘대만 발언’ 뒤 무역보복 등 전방위 공세

트럼프는 ‘中 화나게 하지말라’며 못 본 척

李대통령-시진핑 회담 뒤 韓-中 밀착 조짐

日내부 ‘한국까지 잃을라’ 위기감…‘연대’ 목소리

이재명 대통령이 지난해 11월 23일(현지 시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 엑스포 센터에서 열린 G20 정상회의에서 다카이치 사나에 일본 총리와 양자 회담을 하며 손을 잡고 있다. 동아일보 DB



이 와중 중국은 이재명 대통령의 방중 기간 일본에 대한 무역 보복 조치를 쏟아내며 공세를 늦추지 않고 동중국해에서 굴착 공사까지 시작했다. 이에 일본 언론에서는 “다가오는 다케시마(독도를 일본에서 부르는 말)의 날에 한국을 자극하지 말고 연대 방안을 찾아야 한다”는 지적이 나왔다.이는 이 대통령이 방중 일정을 마치고 7일 귀국한 다음날 이뤄졌다.공교롭게 같은 날 일본 언론에서는 한국과의 관계를 시급히 개선해야 한다는 주문이 나왔다. 이날 니혼게이자이신문(닛케이)은 ‘한일 미들파워(middle power) 연계의 중요성’이라는 칼럼에서 내달 다케시마의 날이 다가오고 있으며 다카이치 총리가 이 문제로 한국을 자극해서는 안 된다고 강조했다.

지난해 10월 31일 경주에서 만난 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)이 정상회담에서 악수를 하고 있다. AP 뉴시스

지난해 10월 28일 일본을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령이 주둔 미군 장병들에게 연설하며 다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)를 오른발로 안고 있다. 요코스카=AP 뉴시스

이재명 대통령이 5일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 뒤 ‘샤오미 셀카’를 하고 있다. 동아일보 DB

신문은 “앞으로의 대중(對中) 관계를 생각하는데도 한일의 연계는 중요한 의미를 가진다“며 ”한일 간에 국민감정을 자극하는 복잡한 여러 문제가 있다고는 해도, 지금은 거기에 얽매일 상황은 아니다”고 했다. 현재 일본의 정세가 다급하게 돌아가고 있음을 엿볼 수 있는 대목이다.이 같은 여론은 최근 일본에 대한 중국의 압박이 거세지는 데 따른 것으로 보인다. 지난해 다카이치 총리가 대만 유사시엔 자위대가 개입할 수 있다는 취지의 발언을 한 뒤 중일 관계는 급속도로 얼어 붙었다. 대만 문제는 중국이 ‘레드라인’으로 여기는 사안인데, 일본이 군사 개입 가능성을 역대 총리 중 최초로 거론했기 때문이다.이후 중국은 일본에 대한 전방위 압박에 나섰다. 국방부, 외교부, 일본 주재 중국 대사관까지 노골적으로 다카이치 총리를 조롱하고 비난하는가하면, 이번 이 대통령의 방중 기간에는 희토류를 포함한 이중 용도 물자(민간용과 군용으로 모두 사용 가능한 물품) 수출 금지, 일본산 디클로로실란(DCS) 반덤핑 조사 등 무역 보복 조치를 쏟아냈다.여기에 일본을 더 애태우는 것은 동맹국 미국의 태도다. 대만 발언 이후 일본은 내심 미국의 지원을 바랐지만 실제 미국의 태도는 달랐다. 지난해 11월 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 사안과 관련해 시 주석과 먼저 통화한 뒤 다카이치 총리와 통화했다. 통상 동맹국인 일본에 먼저 입장을 물은 뒤 중국과 통화를 해야했는데, 이번에는 거꾸로 중국의 입장을 먼저 확인한 뒤 일본과 통화한 것이다.당시 미국 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 다카이치 총리에게 “대만 주권 문제로 중국을 자극하지 말라”고 조언했다고 보도했다. 사실상 ‘중국을 화나게 하지 말라’는 메시지로 읽힌다. 미국은 중국과 대두 수출 문제, 각종 무역 및 경제 문제를 협상해야 하는 처지이기 때문에 일본보다는 중국과의 관계에 중요성을 둔 것으로 보인다. 때문에 일본에선 중국과의 갈등 국면에서 미국으로부터 도움을 얻지 못할 수 있다는 우려가 터져 나왔다.그 사이 한국은 이 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 중국과의 관계 개선에 시동을 걸었다. 이번 방중 일정에서 이 대통령 부부와 시 주석 부부의 ‘샤오미 셀카’는 양국 관계의 변화를 상징적으로 보여준 장면이었다.결국 시선은 아직 일정이 정해지지 않은 이 대통령의 일본 방문에 쏠릴 것으로 보인다. 한국은 아직 방일 일정을 공식 발표하지 않았지만, 일본은 다카이치 총리가 나서서 이 대통령이 일본에 올 것이라고 발표했다.일본 NHK에 따르면, 한중 정상회담 다음날인 6일 다카이치 총리는 자민당 임원회에서 “이재명 한국 대통령과 멜로니 이탈리아 총리가 조만간 일본을 방문할 것”이라며 “자유와 민주주의 등 가치관을 공유하는 국가들과 신뢰 관계를 강화해 나가겠다”고 말했다. 반면 우리나라에서는 이 대통령의 방일이 곧 이뤄질 것이란 관측은 나왔지만, 청와대가 나서서 공식화하진 않은 단계다. 일각에서는 일본이 이 대통령의 방일을 서둘러 공식화 한 모양새라는 평가도 나온다.다만 양 정상의 만남이 다카이치 총리의 바람대로 관계 강화로 이어질 지는 아직 미지수라는 평가도 있다. 일본의 최근 태도 때문이다.