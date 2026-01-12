내일까지 중부 최대 8cm 눈…모레 영하 14도로 ‘뚝’

12일 전국 곳곳에 다시 눈이 내리기 시작해 이튿날까지 중부지방을 중심으로 최대 8cm가 내릴 전망이다. 13일 기온이 평년 수준까지 오르는 포근한 날씨가 찾아 오겠지만 14일 기온이 5~8도가량 뚝 떨어지며 다시금 강추위가 찾아올 것으로 보인다.
기상청에 따르면 12일 오전 서울과 인천, 경기 서해안을 시작으로 눈이 내리기 시작해 오후에는 그 밖의 지방까지 확대된다. 경기 북동부에는 이날까지 2~7cm의 눈이 쌓인다.
나머지 지방에는 13일까지 강수가 이어진다. 강원 내륙과 산지에 3~8cm가 쌓이고 수도권에도 경기 남동부 1~5cm, 경기 남서부 1cm 미만이 예보됐다. 충청권에는 충북 북부 1~5cm, 충남 서해안 1~3cm, 충북 중남부 1cm 등이 예상된다. 주말 눈 피해가 컸던 전라권에는 전북 동부에 1cm 안팎이, 경상권에는 경북 북부 내륙에 1cm 안팎이 내릴 것으로 전망된다. 주말 사이 내린 눈이 녹지 않은 지역은 빙판길이나 도로 살얼음이 발생할 수 있어 각별히 주의해야 한다.
13일 아침은 평년보다 기온이 조금 높은 비교적 포근한 날씨를 보일 전망이다. 아침 최저 기온은 영하 8도~영상 4도, 낮 최고기온은 영하 6도~영상 8도로 예보됐다. 다만 전국적으로 순간풍속 시속 55km 안팎의 강한 바람이 불 것으로 예상돼 시설물 피해에 대비해야 한다.
14일 기온은 하루새 5~8도가량 크게 떨어져 매우 추울 것으로 보인다. 이날 아침 기온은 영하 14도~영하 2도, 낮 최고기온은 0~10도 수준에 그치겠다.
