“이런 티켓 발행 안한다”…안성재, ‘모수’ 사칭에 주의 당부

넷플릭스 요리 예능 프로그램 ‘흑백요리사2’에 심사위원으로 출연한 안성재 셰프가 자신이 운영하는 식당 ‘모수서울’을 사칭하는 사기에 주의를 당부했다.
안 셰프는 10일 인스타그램에 “모수에서는 이러한 티켓을 발행하지 않는다. 더 이상 피해를 입는 분이 없길 바란다”며 사진 한 장을 게시했다.
사진을 보면 한 티켓 상단에 ‘모수서울’이 영문으로 적혀 있다. 하단엔 2026년 1월 24일 오후 7시라는 구체적인 일시와 함께 안 셰프의 이름과 서명 등이 담겼다. 최근 중고 거래 플랫폼 등을 통해 이 같은 가짜 식사권이 고가에 판매되는 것으로 알려지자 안 셰프가 직접 주의를 당부한 것이다.
모수서울은 지난해 3월 사기 범죄로 곤욕을 치렀다. 당시 통신사 KT 직원을 사칭한 사기범이 모수서울에 “인근에 불이 났다”며 임시 번호를 제시하고 착신 전환을 유도했다. 이후 해당 번호로 전화한 고객들의 예약금을 계좌로 빼돌렸다. 이에 모수서울은 “지정된 앱을 통해서만 예약금을 받고, 절대 계좌이체를 요청하지 않는다”며 사기범을 경찰에 고발 조치했다고 밝혔다.
2017년 문을 연 파인다이닝 식당인 모수서울은 2023년 당시 국내 유일 미쉐린 가이드 3스타를 받았다. 1년간 재정비를 거친 뒤 지난해 3월 재개장했다.
넷플릭스 공식 시청 순위 집계 사이트 투둠(TUDUM)에 따르면 ‘흑백요리사2’는 지난 8일 기준 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 3위를 기록하며 지난달 16일 공개 이후 줄곧 상위권을 유지하고 있다. 한국에서는 3주 연속 1위를 차지했다. 흑백요리사2가 인기를 끌며 출연한 셰프들의 식당 예약이 어려워 지자, 중고 거래 플랫폼 등에는 웃돈을 주고 예약권을 팔거나 산다는 글이 다수 올라오고 있다.
