“김장 얘기만 나와도 등골 서늘”…젊은 며느리들은 11월이 두렵다

지난해 결혼한 이 씨(32)는 최근 시어머니에게 “다음주 김장한다”는 전화를 받은 뒤 일이 손에 잡히지 않는다고 토로했다. 김장 시즌인지도 까맣게 잊고 있던 그는 이같은 통보에 주말 나들이 계획을 취소했다. 그는 불만을 꾹꾹 눌러담으면서도 “친정 엄마는 진작에 사드시고 있어서 집에서도 김장을 해본 적 없는데 왜 내가 김치를 담그러 가야하는지 모르겠다”고 말했다. 이어 “지난해에도 주말에 쉬지 못하고 김장한 뒤 출근하는데 몸이 너무 아팠다. 그걸 올해 또 하려니까 벌써부터 스트레스를 받는다”고 호소했다.
11월 중순, 본격적인 김장철이 시작됐다. 한국농촌경제연구원은 올해 김장 의향 파악을 위해 소비자패널 1000명을 대상으로 지난달 조사를 벌인 결과, 응답자의 62.3%가 직접 김치를 담근다고 했다. 이들은 김치를 직접 담그는 이유에 대해 △가족이 선호하는 입맛을 맞추려고(53.8%) △상품김치보다 원료 품질을 믿을 수 있어서(26.9%) △절임배추·김치양념 등으로 김치 담그기 편해서(11.5%) 등의 순으로 나타났다. 김치를 사먹는 집이 늘어났다고는 하나 여전히 10명 중 6명 이상은 김장 김치를 직접 담그고 있는 것이다.
하지만 젊은 며느리들에겐 김장 시즌이 또하나의 ‘명절’로 불리고 있다. 최근 한 커뮤니티 게시판에서 90년대생 며느리라고 밝힌 한 여성은 “누가 김장 해달라고 했느냐”며 “맞벌이라 집에서 밥 먹을 시간도 없는데 왜 매년 11월만 되면 김장으로 며느리를 괴롭히냐”고 토로했다. 그는 “(일하느라) 바쁜데 며느리 상황 고려도 안 하고 부르길래 (초반에) 2년은 갔는데 비효율적 문화”라며 “김치 해달라고 한 적 없다. 사먹는 김치가 더 맛있다”고 했다. 해당 게시글은 17일 기준 200개의 육박하는 댓글이 달리며 공감을 샀다.
실제 며느리들의 ‘김장’ 불만은 쉽게 찾아볼 수 있다. 지역 커뮤니티 등에는 “독감에 걸렸는데 시댁에 김장하러 간다” “임신 막달에 김장을 시키더라” “김장 얘기만 나오면 등골이 서늘하다. 조금만 한다더니 지난해에도 100포기를 담갔다”라는 내용의 게시글이 이어졌다. 여기엔 “김장은 하고 싶은 사람끼리 하면 좋겠다” “김장 강요 하지 마라” “필요할 때 조금씩 하거나 사는 게 편하다” 등 며느리들에 공감하는 댓글이 이어졌다. 극히 일부는 “우리 윗세대가 끝나면 다같이 김장하는 건 없어질 문화인데 씁쓸하다”고 했다.
한국농촌경제연구원의 같은 조사에 따르면 상품김치 구매 비율은 32.5%로 나타났다. △2022년 25.7% △2023년 29.5% △2024년 29.5% 등 상품김치 구매 비율은 매년 증가 추세를 보이고 있다. ‘김장 스트레스’에서 벗어나 김치를 사먹고 있다는 박 씨(38)는 “결혼 후 5년 정도는 매년 시어머니와 함께 김장을 했는데 너무 힘들어서 더이상은 못하겠다고 선언하고 사먹고 있다”며 “솔직히 집에서 밥 해먹는 날이 많이 없어서 그때그때 사먹는 게 훨씬 낫고, 맛도 큰 차이가 없는데 왜 이렇게 고생했나 싶다”고 말했다.
