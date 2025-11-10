‘케데헌’ 대흥행에…넷플릭스, 소니에 219억 보너스 안겼다

넷플릭스가 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’) 제작사 소니픽처스에 약 219억 원의 현금 보너스를 지급한 것으로 알려졌다. 극장 개봉 대신 OTT 공개를 택했던 작품이 글로벌 흥행에 성공하면서, 제작사에 추가 수익이 돌아간 것이다.
미국 할리우드 리포터는 6일(현지시각) “넷플릭스가 소니픽처스에 1500만 달러(약 219억원) 현금 보너스를 지급했다”고 보도했다.
● 극장 포기했는데 대박…‘케데헌’으로 소니가 벌어들인 금액
‘케데헌’은 소니픽처스가 기획 단계부터 시나리오, 캐릭터 디자인 등 제작 전반을 맡은 작품으로, 원래는 극장 개봉을 목표로 제작됐다. 그러나 코로나19 여파로 흥행 불확실성이 커지자 2021년 넷플릭스에 판권을 판매한 것으로 알려졌다.
이번 보너스 지급으로 소니픽처스의 최종 수익은 약 4000만 달러(약 582억 원·제작비 제외)에 달했다. 앞서 소니픽처스는 넷플릭스로부터 2500만 달러(약 364억 원)와 제작비 1억 달러(약 1454억 원)를 받은 것으로 전해졌다. 결과적으로 극장 개봉을 포기한 판단이 OTT 흥행으로 이어지며 ‘대박 수익’을 거둔 셈이다.
● “속편 계약 위한 전략적 보너스”…넷플릭스의 계산된 선택
외신들은 이번 보너스 지급이 단순한 성과 보상이라기보다, ‘케데헌’의 속편 계약과 공개 일정 조율을 위한 넷플릭스의 전략적 행보라고 분석했다.
최근 넷플릭스와 소니픽처스는 ‘케데헌’ 속편 제작 계약을 체결했으며, 2029년 공개를 목표로 제작에 돌입할 예정이다.
미국 매체 버라이어티는 “타 장르 대비 제작 기간이 긴 애니메이션의 특성을 고려해 이 같은 합의에 이른 것으로 보인다”고 바라봤다. 이는 넷플릭스가 독점 콘텐츠 경쟁력을 확보하려는 포석으로도 읽힌다.
● ‘케데헌’, 3억 뷰 돌파…넷플릭스 최고 흥행작 등극
지난 6월 공개된 ‘케데헌’은 K팝과 퇴마를 결합한 독창적 설정으로 글로벌 팬들의 폭발적 반응을 얻었다. 공개 직후 넷플릭스 내에서 3억 뷰를 돌파하며 플랫폼 최고 흥행작에 등극했고, OST ‘골든(Golden)’은 미국 빌보드 ‘핫 100’ 차트 1위를 기록하며 음악 차트에서도 성공을 거뒀다.
특히 한국어·영어·일본어 버전으로 동시 공개된 이번 작품은 글로벌 팬덤 확장과 ‘K컬처’의 새로운 가능성을 보여줬다는 평가를 받고 있다. 넷플릭스는 속편을 통해 이 기세를 이어가겠다는 전략이다.
