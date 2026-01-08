차오루 “저 한국서 군대 나온 여자”…김혜경 여사 빵 터졌다

8일 채널A가 공개한 영상에서 김 여사는 차오루를 만나 “방송하시는 걸 제가 밖에서 봤는데 너무 신기하다”고 말했다. 이에 차오루는 “만나서 너무 영광”이라며 “차오루라고 한다”라고 소개했다.

채널A

김 여사는 차오루에게 “한국 화장품은 어떤 걸 쓰셨나”라고 물었다. 이에 차오루는 “저는 한국 대학교를 다니면서 계속 한국 화장품을 썼다”며 “한국 화장품이 아시아 사람에게 잘 맞는다”고 했다. 그러면서 차오루는 “우리의 피부 타입이 비슷하니까”라며 “피부가 얇고 예민하니까 한국 화장품이 맞았다”고 했다.