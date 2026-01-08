하희라 “촬영 중 오토바이 낙상사고…2년 동안 못 걸어”

8일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’)에서는 연극 ‘노인의 꿈’에서 호흡을 맞춘 배우 김영옥과 하희라가 퀴즈에 도전했다.
최강 동안 하희라가 건강 비법을 공개했다. 하희라는 기상 직후 꼭 30분 이상 스트레칭을 하고, 밥 먹기 전 단백질을 무조건 섭취하는 등 체중 관리도 열심히 한다고.
이어 하희라는 “예전에 다쳐서 2년 동안 못 걸었던 적이 있다”라며 습관처럼 운동하는 이유를 밝혀 모두를 놀라게 했다. 하희라는 과거 촬영 중 오토바이에 떨어져 등을 다쳤지만, 출혈이 없고, 함께 사고를 당한 사람이 크게 다쳐 당시에 병원을 가지 않았다고 고백했다. 하희라는 “등부터 허리까지 점점 천천히 왔다, 지금도 디스크가 밀려 나와있다”라며 사고 이후 짧은 시간이라도 매일 운동을 한다고 덧붙였다.
