케이팝 최초 젠더리스 아이돌 그룹 XLOV(엑스러브), 미니 1집 ‘UXLXVE’ 컴백 티저 콘텐츠 공개

케이팝 최초 젠더리스 아이돌 그룹 XLOV(엑스러브)가 미니 1집 ‘UXLXVE’ 컴백 티저 콘텐츠를 공개했다.
소속사 257엔터테인먼트는 오는 11월 5일 엑스러브의 컴백 소식을 알리며, 지난 6일부터 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘UXLXVE’ 의 티저 콘텐츠를 게재했다.
이번 앨범은 엑스러브의 첫번째 미니 앨범으로, 6월에 발매한 싱글 2집 ‘I ONE’’ 이후 5개월 만에 선보이는 앨범으로 티저 콘텐츠만으로도 글로벌 팬들의 관심을 끌고 있다.
지난 6일에는 엑스러브의 새로운 로고와 앨범아트가 공개됐으며 뒤이어 프로모션 스케줄러, 컨셉포토, 하이라이트 메들리, 티저필름 등을 공개했다.
엑스러브는 메인 타이틀곡 ‘Rizz’의 컨셉포토와 서브 타이틀곡 ‘Biii:-P’ 의 컨셉포토, 챌린지 프리뷰, 뮤비 티저 등으로 앨범 발매 직전까지 팬들의 이목을 집중시킬 예정이다.
한편 엑스러브의 첫 번째 미니 ‘UXLXVE’은 오는 11월 5일 오후 6시 각종 음원사이트에서 발매될 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
