모두를 품은 돌봄의 숲길…남산하늘숲길 걸어보니 [김선미의 시크릿가든]

코로나19 시절, 거의 매일 남산을 찾았다. 돌이켜보니 남산은 사랑이었다. 새벽의 남산도, 밤의 남산도 든든하고 아련했다. 다만 딱 한 가지가 아쉬웠다. 늘 오르던 코스로는 친정엄마와 함께 걷기 어려웠다는 것. 가파른 계단이 이어져 어르신이 오르기엔 힘겨운 길이었다.
26일 이른 아침, 남산도서관에 책을 반납하러 갔다가 전날 시민에게 공개된 ‘남산하늘숲길’을 걸어보았다. 남산도서관 옆, 그러니까 남산 주차장으로 들어서기 전 오른편에서 시작하는 1.45km 무장애 나무 데크길이다. 완만한 경사를 따라 편안하게 걸으면 어느덧 남산 정상 가까이에 닿는다.
개장 이틀째였는데도 이른 시간부터 시민들이 제법 눈에 띄었다. 걷다가 이 길을 점검하러 나온 오세훈 서울시장과 딱 마주쳤다. 강병근 서울시 총괄건축가, 설계자인 조경설계회사 HEA의 백종현 대표도 함께였다. 그렇게 우리는 같이 걷게 됐다.
나는 자타공인 남산 애호가다. 남산에서 걷고 뛰고 자전거 탄 세월이 쌓여 몇 시 무렵 어느 지점에 ‘캣맘(길고양이를 돌보는 여성)’이 등장하는지, 어떤 달리는 무리가 활동하는지 안다. 그래서 서울시가 남산에 정원을 만들고 각종 정비를 한다는 소식을 접했을 때 ‘굳이~’ 싶었다. 이미 훌륭한 숲에 굳이 손댈 필요가 있을까 싶었다.
남산하늘숲길은 그런 나의 우려를 단번에 걷어냈다. 내딛는 걸음마다 행복했다. 단풍나무 군락지를 지나니 잎이 손바닥처럼 생긴 튤립나무가 반겼다. 산 중턱 데크길에서 만난 나무는 훨씬 가깝고 정겹게 느껴졌다. 길 양쪽에 심어진 노란 털머위꽃, 붉게 물들기 시작한 화살나무에도 절로 시선이 향했다. 그때 문득 깨달았다. 새로운 길은 새로운 시야를 만들고, 관점과 생각을 낳는다는 것을.
남산하늘숲길은 데크를 들어 올려 설치해 자연 지형을 최대한 보존했다. 완만한 경사여서 휠체어도 불편 없이 오를 수 있다. 이것이야말로 모든 시민이 건강한 환경에 접근할 권리를 갖는 환경복지이고 문화복지다. 탐조 애호가들이 사랑하는 남산의 새소리를 이젠 이동 약자들도 찾아와 들을 수 있으니 감사한 일이다. 이 길은, 공공의 공간을 만드는 일이 다른 사람의 감각을 돌보는 일이란 것을, 여러 생명체와 어우러져 살게 하는 일이란 것을 일깨운다.
이 길은 자전거와 러너들이 다닐 수 없어 고요하다. 옆 사람 혹은 자기 자신과 대화하며 걷는 길이다. 그렇게 천천히 걷다 보면 폭설로 쓰러진 목재를 재활용해 만든 곤충 호텔, 남산에서 채취한 종자로 심었다는 어린 소나무들이 나타난다. 지구에 함께 사는 생명체들을 생각하게 된다.
서울에는 서대문구 안산처럼 잘 조성된 데크길이 여럿 있지만, 도심 한복판에서 서울을 한눈에 내려다보는 남산의 데크길은 가히 독보적이다. 유리 펜스를 활용해 공중에 뜬 느낌을 주는 노을전망대, 숲을 배경으로 도심을 조망하는 바람전망다리, 어린아이로 돌아간 듯한 추억을 주는 모험놀이데크와 탐험가의 정원 등 다양한 조망 포인트와 정원이 있다.
군데군데 놓인 의자마다 앉아보았다. 각 자리에서 보이는 풍경과 들리는 소리가 다 달랐다. 그 길을 걷고 내려오다가 아침 산책을 나온 지인과 마주쳤다. 길이라는 건, 그렇게 우연하고 반가운 만남을 이끄는 마법이 있다.
앞으로 외국인 친구가 한국을 방문하면 도심과 자연을 잇는 이 보행네트워크를 가장 먼저 데려와 보여줘야겠다는 생각이 든다. 그가 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 봤다면 남산하늘숲길 안내 표지판 위에 갓 쓰고 살포시 앉은 까치 조각상을 얼마나 귀여워할까.
남산하늘숲길이 시민들로부터, 한국을 흠모해 찾아오는 세계인들로부터 꾸준히 사랑받는 길이기를 바란다. 이제 한국은 앞만 보고 빨리 달리는 길이 아니라 세심하게 주변을 배려하고 돌보는 길을 만드는 수준이 되었다. 조만간 엄마와 그 길을 걸어야겠다.
