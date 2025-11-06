“지치고 외로울 때 마음 속 포도 한 알을 터뜨려 위로받기를” [김선미의 시크릿가든]

해가 천천히 산등성이 뒤로 물러나며 포도넝쿨 사이로 금빛이 흘렀다. 빛은 유리잔에 닿아 별무리처럼 반짝였다. ‘포도와’에서의 만찬은 그렇게 시작됐다.
‘포도와’는 2019년 경기 용인시 백암면에 문을 연 800평 규모의 유기농 포도농장이다. 김민아 대표가 남편과 함께 도시의 삶을 내려놓고 귀농해 국내에서는 드문 지중해 품종 포도나무 68주를 기르고 있다. ‘사람과 자연이 함께 건강해지는 농장’을 꿈꾸며 농약이나 화학비료를 쓰지 않고, 토양과 생명의 순환을 존중하는 방식으로 농사를 짓는다. 포도 시즌이면 포도 따기 등 각종 체험행사를 연다.
지난달 12일, 이곳에서는 특별한 자선 만찬이 열렸다. 4년째 이어온 기부 만찬 행사로, 올해의 주제는 ‘팜 파티(Farm Party·농장 파티)’였다. ‘포도와’는 그동안 환경 보호와 노숙인 지원 등에 수익금을 나눠왔고, 올해는 신생아 위탁 기관에 전액을 기부한다.
농장 한가운데 놓인 긴 테이블에는 대지의 색을 닮은 린넨 테이블보가 깔려 있었다.그 위로 포도송이와 넝쿨, 마른 수국, 허브 잎이 놓였다. 황혼이 깔리자 양초와 샹들리에의 불빛이 와인잔과 유리병에 반사돼 포도밭 전체가 따뜻한 금빛으로 물들었다. 테이블에 둘러앉은 손님들은 포도 향을 사이에 두고 대화를 나누며 금세 어우러졌다. 복합문화공간 대표, 도예가, 원예 전문가, 의사 등 하는 일은 달라도 정원과 미식에 대한 관심은 한결같이 높았다. 한 손님이 데려온 ‘시월이’라는 이름의 강아지, 밤의 포도 농장을 아장아장 걷던 오리들도 이 특별한 순간을 함께 한 생명체들이었다.
이날의 코스 메뉴는 포도와 포도잎이 주제였다. 장미향과 은은한 산미가 어우러진 ‘머스캣 함부르크’, 고급스러운 향의 ‘알렉산드리아’ 등 지중해 품종의 포도들이 다양한 요리로 변주됐다.
머스캣 함부르크 포도즙에 향신료를 더해 끓인 따뜻한 뱅쇼가 가장 먼저 나왔다. 입안 가득 번지는 온기가 마음까지 덥혔다. 이어서 알렉산드리아와 머스캣 함부르크 포도로 만든 처트니(과일 절임), 단새우·관자·청포도를 곁들인 세비체(생선회 무침), 건포도를 올린 땅콩호박 스프가 이어졌다.
메인 요리는 레몬 버터 소스를 곁들인 프랑스식 가자미구이. 머스캣 함부르크 포도잎으로 싼 돌마(포도잎으로 고기와 쌀 등을 싸서 쪄낸 음식)가 함께 나오자 손님들은 “맛있다”고 탄성을 질렀다. 이어진 적포도 소스 돼지고기에는 개복숭아 트러플 절임이 곁들여져 향긋함이 더해졌다. 포도와 치즈 플래터, 그리고 포도 소르베와 파운드 케이크가 식사의 여운을 마무리했다.
만찬이 끝날 즈음엔 깜짝 이벤트도 있었다. 김 대표가 손님들에게 가위를 나눠주며 밤의 포도밭에서 포도를 따게 한 것. 이날이 올해 포도와 농장의 마지막 포도 수확날이었다. 다들 잠시 어린아이가 된 듯 천진난만하게 포도를 땄다.
이날 테이블 스타일링은 ‘윤릴리안’, 꽃 디자인은 ‘라플롱트 스튜디오’, 음식은 ‘소요살롱’이 협업했다. 행사를 준비한 이들은 “밤의 향기가 포도밭을 감싸고 촛불 아래 웃음이 번질 때마다 그동안의 수고로움이 고요한 기쁨으로 바뀌는 걸 느꼈다”며 “지치고 외로운 순간에 마음 속 포도 한 알을 터뜨려 그 향기로 위로받는 시간이길 바란다”고 했다. 그 말이 가슴에 포도알처럼, 보석처럼 박혔다. ‘오늘의 이 포도 향기가 살면서 든든한 힘이 되겠구나.’
포도와의 자선 만찬은 단순한 식사가 아니었다. 인간과 자연이 다시 관계를 맺는 방식, 느리게 익어가는 삶의 미학을 보여주는 작은 축제였다. 음식이 예술이 되고, 예술이 나눔이 되는 자리였다. 근사한 농장 파티는 먼 나라 이야기가 아니었다. 우리의 땅, 우리의 계절에서도 가능했다. 기후위기 시대에 농업을 근간으로 예술적 농장 모델을 실험하는 용인의 작은 포도 농장의 진심이 깊이 느껴졌다.
